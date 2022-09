Ecco perché gli uragani saranno sempre più forti. Secondo i meteorologi, il cambiamento climatico sta rendendo sempre più intensi e devastanti gli eventi estremi.

Il problema sta tutto nell’acqua, hanno avvertito i meteorologi mentre l’uragano Fiona ha raggiunto e colpito il Puerto Rico la scorsa settimana. E anche mentre l’uragano di Ian, di categoria 4, si è avvicinato sempre più alla costa, devastando la Florida nella giornata di mercoledì.

“Il livello del mare è aumentato in tutto il pianeta a causa del riscaldamento climatico, il che significa che l’ondata di tempesta diventa più alta e riesce a raggiungere l’entroterra”, ha affermato Kristina Dahl, scienziata del clima dell’Union of Concerned Scientists. Ciò significa che case, aziende e altre infrastrutture che una volta sembravano al sicuro dalle tempeste e dagli uragani, ora sono diventate vulnerabili e impreparate.

Tutti gli eventi estremi stanno diventando più forti e pericolosi a causa della crisi climatica. L’aria più calda può trattenere più umidità, il che porta a una maggiore quantità di pioggia scaricata durante i temporali estivi. Uno degli ultimi violenti casi in Italia è stato quello che ha colpito tragicamente le Marche. Ma la situazione, ovviamente, riguarda tutto il mondo.

Tempeste e uragani saranno sempre più forti

“Con il riscaldamento del clima terrestre, sempre più tempeste stanno subendo questo tipo d’intensificazione, trasformandosi rapidamente da tempeste tropicali relativamente deboli a uragani di categoria 3 o superiori in meno di 24 ore, a volte sorprendendo i meteorologi stessi e dando ai residenti poco tempo per prepararsi”, si legge sul Guardian.

Soprattutto alla luce dell’ultimo disastro provocato dall’uragano Ian, è stato delineato un quadro che mostra come il cambiamento climatico sta rendendo sempre più intense le tempeste tropicali. Basti pensare, del resto, che il riscaldamento degli oceani alimenta i venti facendoli diventare più forti. Le tempeste raccolgono infatti la loro forza dall’acqua dell’Oceano, e più calda è l’acqua, più energia riescono a raccogliere. E i venti degli uragani, dunque, diventano ancora più forti.

“Gli oceani più caldi non solo rendono più forti le tempeste, ma rendono più rapido il tasso di intensificazione”, ha affermato Kerry A. Emanuel, meteorologo del Massachusetts Institute of Technology. E infatti, non soltanto le tempeste tropicali stanno diventando sempre più potenti e distruttive: rispetto agli studi degli anni ’70, i ricercatori hanno scoperto che stanno anche guadagnando forza e potenza più rapidamente, in un processo chiamato “intensificazione rapida“.

Non è ovviamente un fenomeno da prendere sottogamba, soprattutto se si abita in aree del pianeta predisposte all’arrivo degli uragani. Prepararsi per un uragano di categoria 1 è totalmente diverso da farlo per un categoria 5: in breve, significa che le comunità e le squadre di emergenza hanno molto meno tempo a disposizione per evacuare le zone, fare scorta di beni essenziali, e mettere in sicurezza i residenti anziani e malati. Si tratta dunque di una problematica evidente ed estremamente preoccupante, sulla quale diventa fondamentale intervenire per tempo.