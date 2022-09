Amazon Prime Day raddoppia: fissato un evento di due giorni dal 12 e 13 Ottobre con offerte adatte a tutti

Le voci erano giuste ma noi non ci credevamo, ecco perché siamo rimasti interdetti da questa notizia. Amazon ha ufficializzato l’esistenza del Prime Day dell’anno, e questa volta non dovremo lasciarcelo scappare.

Ebbene sì, è vero: Amazon ha confermato il suo secondo evento Prime Day dell’anno. L’azienda ha annunciato che l’11 e il 12 ottobre si terrà un nuovo appuntamento dedicato alle Offerte esclusive Prime, il cui nome sarà Early Access.

Aspettiamoci due giorni di promozioni esclusive dedicate solamente agli abbonati Prime, seppur non ci saranno particolari differenze rispetto ad un classico Prime Day. In ogni caso dobbiamo tenere a mente che l’autunno di quest’anno sarà caratterizzato da due proposte molto simili a circa un mese e mezzo di distanza l’una dall’altra.

Il documento ufficiale di Amazon

Di seguito vi lasciamo il comunicato completo di Amazon, grazie al quale avremo modo di chiarire ogni nostro dubbio: “Amazon annuncia le Offerte esclusive Prime, un nuovo evento di shopping globale della durata di due giorni, dedicato esclusivamente ai clienti Prime. Le offerte inizieranno a mezzanotte dell’11 ottobre e dureranno fino al 12 ottobre in 15 Paesi: Austria, Canada, Cina, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Spagna, Svezia, Turchia, Gran Bretagna e Stati Uniti“.

“I clienti Amazon Prime potranno così inaugurare la stagione dello shopping natalizio con centinaia di migliaia di offerte. Il nuovo evento di 48 ore garantisce ai clienti Prime l’accesso anticipato alle offerte natalizie dei migliori marchi, come Samsung e Miele, e la possibilità di acquistare una selezione di prodotti di Oral-B, iRobot, GHD e molti altri. Le offerte saranno disponibili in moltissime categorie, tra cui elettronica, moda, casa, cucina, animali domestici, giocattoli e dispositivi Amazon“.

“In Amazon siamo sempre alla ricerca di nuove idee per offrire ancora più valore ai nostri clienti Prime e le Offerte esclusive Prime sono un’ulteriore occasione per dare accesso ai nostri clienti a grandi risparmi sui prodotti dei brand che amano di più. Dai prodotti per la cura della casa alla moda, spaziando per il beauty e l’elettronica, i clienti Prime potranno trovare un’ampia selezione di offerte e accedere, ancora una volta, solo al meglio dello shopping“.

“I clienti Amazon Prime non devono aspettare per accedere alle offerte e ai benefici di Amazon Prime: possono iscriversi ad Amazon Prime e beneficiare di un periodo di uso gratuito di 30 giorni su amazon.it/prime, avendo così la possibilità di accedere all’evento di offerte. I clienti Prime che non hanno mai usufruito di Amazon Music Unlimited potranno beneficiare di quattro mesi di uso gratuito e godere così dell’accesso ad oltre 90 milioni di brani senza pubblicità in HD e milioni di podcast“.

“Al termine del periodo d’uso gratuito, Amazon Music Unlimited passa automaticamente a €9,99 al mese ed è possibile cancellare il rinnovo automatico dell’abbonamento in ogni momento. I clienti che invece non sono iscritti ad Amazon Prime e che non hanno mai usufruito di Amazon Music Unlimited possono beneficiare di tre mesi di uso gratuito di Amazon Music Unlimited, decorsi i quali l’abbonamento passa automaticamente a €9,99 al mese con possibilità di cancellazione del rinnovo automatico in ogni momento“.

“Amazon offre agli studenti universitari la possibilità di abbonarsi ad Amazon Prime ad un prezzo scontato, ma usufruendo di tutti i vantaggi di Amazon Prime, per rendere la sua ampia selezione di prodotti e le opportunità di risparmio ancora più accessibili. Prime Student è disponibile a soli 2,49€ al mese o 24,95€ all’anno. Gli studenti che non hanno ancora provato Prime Student possono iscriversi e usufruire di 90 giorni di senza costi aggiuntivi“.

“Le spedizioni veloci e senza costi aggiuntivi degli ordini di prodotti idonei effettuati durante l’evento Offerte esclusive Prime sono possibili grazie alla rete di trasporti internazionale di Amazon, supportata da una combinazione vincente di tecnologie innovative, servizi di trasporto, affiliati e partner. Amazon continua a costruire e innovare questo network a livello globale con un’attenzione particolare a sicurezza, sostenibilità, benessere e crescita professionale delle persone e dei partner che lavorano per far arrivare le consegne a destinazione“.

“Con Amazon Prime i clienti hanno accesso a molteplici benefici tra cui un servizio clienti efficiente, offerte esclusive, un’ampia selezione di prodotti, comodità e opportunità di intrattenimento digitale di alta qualità per soli € 4,99 al mese o € 49,90 all’anno. In Italia questo servizio include spedizioni rapide senza costi aggiuntivi per milioni di prodotti, Gli Anelli del Potere e la visione di eventi sportivi live come la UEFA Champions League con Prime Video, l’ascolto senza pubblicità di 2 milioni di brani e migliaia di stazioni, playlist e podcast con Amazon Music, giochi e contenuti di gioco con Prime Gaming, l’accesso a centinaia di libri con Prime Reading, l’archiviazione illimitata di foto con Amazon Photos e le imperdibili offerte di Prime Day“.

“I clienti possono fare shopping in tutta tranquillità sapendo che Amazon protegge gli acquisti per gli articoli venduti e spediti da un venditore terzo con la Garanzia dalla A alla Z. Tale garanzia si applica a tutti gli acquisti effettuati negli store Amazon tutto il mondo e, nel caso in cui i clienti riscontrino problemi con le tempistiche di consegna o con le condizioni di acquisto, Amazon provvederà subito a rimediare rimborsando o sostituendo il prodotto. Amazon si impegna a garantire un’esperienza di acquisto sicura anche durante le Offerte esclusive Prime, così come per le centinaia di milioni di prodotti offerti ogni giorno nei suoi store online“.