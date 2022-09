Vivo Fold+: tanta eleganza, potenza e design nel nuovo smartphone appena annunciato

Vivo ha tutta l’intenzione di questo mondo di ritornare alla ribalta presentando il suo nuovo dispositivo, cioè uno smartphone di tutto rispetto che tutti noi vorremmo avere. Ma di che si tratta, e quanto potrebbe venire a costare un prodotto che si presenta fin da subito sia innovativo che originale nel suo complesso?

Il protagonista di questa nuova storia tecnologica è il Vivo X Fold+, cioê una versione migliorata ed aggiornata del Vivo X Fold. Le diversità non sono molte a conti fatti, ma possono essere notate facilmente per via di alcuni miglioramenti visibili, come il Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 che viene affiancato da un aumento della batteria da 4.600 a 4.730 mAh, permette allo smartphone di ottenere sino a 2 ore di utilizzo in più rispetto al predecessore.

L’azienda ha anche inserito un nuovo chip custom dedicato alla sicurezza, chiamato SPU, e ha migliorato ulteriormente le capacità di ricarica di X Fold+, il quale adesso supporta gli 80 W contro i 66 W del predecessore, permettendogli di raggiungere il 70% in appena 18 minuti e la ricarica completa in 35 minuti.

Caratteristiche del prodotto e il prezzo di lancio

Un’altra news molto importante è la nuova colorazione rossa Huaxia, che adesso offre una finitura in simil pelle sulla parte posteriore che si unisce alle altre due già presenti. In seguiro troviamo pure un display pieghevole UTG da 8″ con formato 4:3,55 e risoluzione 2K+, una frequenza d’aggiornamento variabile da 1 a 120 Hz (LTPO) e sensore di impronte sotto allo schermo. Il display frontale, d’altro canto, resta un’unità da 6,53″, FHD+ e anche in questo caso troviamo il sensore biometrico.

Ricordate bene che il Vivo X Fold+ è disponibile ai preordini solo in Cina a partire da oggi, con disponibilità dal 29 settembre al prezzo di 9.999 yuan, che sarebbero circa 1.446 euro, per il modello 12/256GB, mentre si passa a 10.999 yuan – cioè 1.590 euro – per la versione 12/512GB. Entrambe le versioni sono proposte con un caricatore da 80 W con doppia porta Type-C incluso in confezione.

Non ci sono dettagli riguardo la disponibilità in Europa, dunque dovremo aspettare. Ma ne vale sicuramente la pena dato che si sia presentato con delle caratteristiche notevoli e che tutti noi dovremmo studiare al meglio delle nostee possibilità. Ovviamente mettiamo in conto che aspettare tanto tempo potrebbe essere fastidioso, ma è anche vero che l’attesa talvolta ripaga. Nel frattempo che deciderete se valutare l’idea di acquistarlo o meno in futuro, noi intanto vi lasciamo la scheda tecnica completa: