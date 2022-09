PlayStation 5 + FIFA 23, il nuovo bundle invade gli scaffali delle grandi catene di elettronica

Storia di un successo annunciato. Il countdown è scattato già da un po’, fra anticipazioni, indiscrezioni, una voglia smisurata di milioni di player di giocare a FIFA 23, il nuovo gioiello di casa EA Sports. Su Playstation 5, possibilmente.

Sony, infatti, ha deciso di lanciare un nuovo bundle con PlayStation 5 (e già di per sé una grande novità, vista la sua introvabilità) combinando la console di gioco proprio sul trentesimo e ultimo capitolo dell’arcinoto videogioco di calcio sviluppato da EA Sports e disponibile il 30 settembre per PlayStation 4, PlayStation 5, ma anche Xbox One, Xbox Series X e Series S, Microsoft Windows, Nintendo Switch e Google Stadia.

Le immagini di marketing ufficiali della PS5 nel bundle FIFA 23 prima dell’evento State of Play non lasciano adito a dubbi: Sony ha cavalcato l’onda dell’entusiasmo per uno dei game più attesi dell’anno, puntando sulla combo pazzesca.

Il controller DualSense sarà presente anche in un altro pacchetto

Gli ultimi dubbi sono stati fugati proprio da quelle immagini. La combo pazzesca corrispondente è già stato un successone già ai tempi della PS4, in relazione a FIFA 21 e FIFA 22. Ma non era così certo che Sony replicasse. Invece sì.

Il nuovo PS5 FIFA 23 Bundle sarà introdotto sia con PlayStation 5 nell’edizione digitale che con la versione comprensiva di unità ottica. Il controller DualSense sarà presente anche in un altro pacchetto con il gioco di calcio di Electronic Arts, in modo che i fan della serie di giochi possano acquistare un secondo dispositivo di input per un secondo giocatore, sempre se lo desiderano.

Tecnicamente e visivamente, le console PS5 incluse nel bundle FIFA 23 rimangono invariate. Vengono utilizzate le revisioni CFI-1116A (ottica) e CFI-1116B (digitale). Quindi Sony non sfrutta l’occasione per introdurre l’ultima revisione hardware CFI-1200, che è già disponibile in Australia e ha un sistema di raffreddamento modificato, una costruzione più leggera e una scheda madre più piccola, come qualcuno avrebbe potuto sperare. Ma con FIFA 23, a pensarci bene, non c’era bisogno di un’ulteriore novità.

Nulla è cambiato nemmeno nel design, non c’è né un controller adattato né frontalini in un design speciale. Alla luce dell’attuale politica sui prodotti di Sony che circonda la PS5, questo ovviamente non sorprende.

È solo il terzo bundle in cui PlayStation 5 sarà disponibile nei suoi due anni dal lancio. In termini di prezzo, tutto rimane nella fascia abituale. La versione normale costerà 699 euro con FIFA 23, mentre il bundle con l’edizione digitale e FIFA 23 che Mediaworld ha messo in vendita 519.99 euro. C’è solo un problema, se cliccate sull’offerta non c’è più.

FONTE