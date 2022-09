Dynamic Island sbarca ufficialmente su Android: per averla basta seguire questi passaggi

Una funzione che tutti noi conosciamo, ma che ancora doveva arrivare, sta per fare il suo debutto ufficiale ormai. Parliamo si Dynamic Island, che al contrario di quello che si pensava inizialmente ora dovremo ricrederci del tutto. Possiamo dire addio ai dubbi che avevamo in merito, come anche a ciò a cui si pensava durante lo sviluppo della feature, di conseguenza converrebbe concentrarsi soltanto su quello che sia stato realizzato adesso.

Oggi siamo entusiasti di parlarvi della grande novità della nuova serie iPhone 14 di Apple. Ci riferiamo senza ombra di dubbio alla Dynamic Island, ovvero un’isola interattiva creata dalla società per sfruttare al meglio il foro che ospita la selfie cam e i sensori per il Face ID. Come spesso accade, Google non ha perso tempo e si è “ispirata” in grande dalla Mela per riuscire ad ottenere un risultato simile, a tal punto che uno sviluppatore ha creato un’app che riprende esteticamente, ma non solo ovviamente, la Dynamic Island dei nuovi iPhone 14 Pro e Pro Max.

Il programma, sviluppato da Jawomo, è disponibile sul Google Play Store con il nome DynamicSpot. Ovviamente, per riuscire ad utilizzarla, è necessario che il cellulare abbia il foro della cam frontale al centro e non vicino ai bordi del display. Per iniziare con dynamicSpot, l’app chiederà tutte le autorizzazioni in maniera tale da poter leggere le notifiche ed accedere alle varie app. L’applicazione offre anche una versione Pro a pagamento che sbloccherà nuove funzionalità a 4,99 dollari.

Ma non dimentichiamoci che DynamicSpot, sia in versione beta ancora, quinei presenta alcune delle parti migliori di Dynamic Island di Apple ed offre allo stesso tempo anche alcune opzioni di miglioria. Con la funzione, l’utente avrà la possibilità di impostare il tipo di notifiche da visualizzare sullo schermo. E come se non bastasse si avrà la possibilità di cambiare l’interfaccia di dell’isola dinamica, proprio come modificheremo la posizione, le dimensioni e anche l’aspetto arrotondato dei bordi. Ma c’è pure un’opzione per mostrare due notifiche pop-up quando arrivano, quindi non manca davvero niente.

Alcuni elementi a correggere e l’evoluzione dell’app

Comunque, nonostante si tratti di un’applicazione sviluppata in tempi record, DynamicSpot offre un’esperienza utente e un livello di qualità soddisfacente, con qualche bug da sistemare prima della versione definitiva. Di sicueo non è paragonabile con la Dynamic Island di Apple, ma per gli utenti Android interessati a questa feature si tratta di un’alternativa ottimale e con tanto margine di validità, dato che ancora si tratta soltanto di una Beta.

A questo punto vi consigliamo di scaricarla in modo tale che abbiate la possibilità di provare anche voi questa funzionalità, soprattutto se è gratuita e non chiede assolutamente niente in cambio per poter essere usata. È una di quelle norizie che ci fa piacere sentire in fin dei conti, tuttavia non bisognerebbe perdere del tempo inutilmente specie se ci sia, ancora, questa app in circolazione.