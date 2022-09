Un grave bug sta compromettendo Apple, iOS 16 potrebbe presentare dei problemi sconvolgenti

Un bug presente nel nuovo aggiornamento di iOS 16 starebbe compromettendo l’intero andamento del sistema operativo. Ma che cosa sta succedendo, e che cosa dovrebbero fare gli utenti che stanno attualmente soffrendo per risolvere questo drammatico problema?

Il protagonista di questa spiacevole vicenda che sta coinvolgendo tutti voi utenti di Apple, beh, non poteva che essere un bug generato dal nuovo aggiornamento effettuato di recente, il quale è stato rilasciato dalla società stessa come è facilmente intuibile. Il problema rimane ugualmente: dato che coinvolge una delle applicazioni della Mela, ovvero Apple Mail – che sarebbe l’app predefinita per consultare la casella di posta elettronica direttamente dallo smartphone -, non potevano lasciar correre.

E in base a quanto scoperto da un’azienda impegnata nel campo delle VPN, proprio come è già successo in passato, basterebbero due semplici simboli per mandare completamente in crash l’applicazione con delle conseguenze tutt’altro che serene. Per risolvere, a quanto pare, sarà necessario cancellare il software dal proprio iPhone in maniera tale che non si vada incontro a questa problematica. Ma cos’altro si sa di rilevante in merito?

L’introduzione del bug nelle e-mail e metodo risolutivo attuale

Questo errore appare soltanto una volta aggiornato l’iPhone al nuovo sistema operativo iOS 16, dunque appare evidente la correlazione tra il bug, certamente fastidioso, e la nuova release distribuita da Apple. Nulla accade per caso, quindi sembra che sia ovvio il fatto che tutto abbia avuto inizio propriamente da questo update che purtroppo non sembra sia apparso essere dei migliori.

Ma che cosa sarebbe l’errore di cui abbiamo parlato, e come si manifesta? In base a quello che sia stato detto, pare che ci sarebbe una specie di bug situato all’interno di App Mail. In buona sostanza, è sufficiente inserire due virgolette nel campo del mittente del messaggio per rendere completamente inutilizzabile il programma.

La natura del bug è totalmente sconosciuta, ma questo non significa mica che la Mela non stia provvedendo a distribuire un secondo aggiornamento per eliminare l’errore. Comunque sia, chiunque riceverà un’email di questo tipo dovrà fare i conti con pesanti rallentamenti al programma Apple Mail, che renderanno impossibile l’utilizzo. A meno che non si cancelli l’applicazione, purtroppo si dovrà provvedere con l’eliminazione manuale della mail utilizzando, ad esempio, il computer e reinstallando Apple Mail successivamente.

In ogni caso il nuovo aggiornamento di iOS 16 è ormai da diversi giorni che sia in circolazione, tant’è che in molti affermano che abbia portato diverse aggiunte e migliorie, tra cui una lockscreen completamente rivisitata grazie all’inserimento dei widget oltre che la percentuale della batteria. Tutto sommato sembra che ci sia qualcosa di buono dietro questo update, seppur è chiaro che come Android, in alcuni casi, anche iOS possa avere dei problemi che poi risolve successivamente. In tal senso dovremo aspettare che Apple valuti bene la situazione e decida di rilasciare un update di correzione.