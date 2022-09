Taglia i costi della bolletta con le lampadine smart e LED: ecco quali scegliere e come utilizzarle

La bolletta continua ad essere sempre più cara ormai, ed è normale non riuscire a contenere i costi per alcune famiglie. Ma in caso fossimo intenzionati a farlo, quale sarebbe il miglior acquisto da compiere per riuscirci?

Un modo efficiente per risparmiare sulla bolletta sarebbe quello di cercare delle lampadine maggiormente efficienti. Nel corso del tempo hanno avuto modo di evolversi, passando dagli 80 Watt dalle lampadine a incandescenza ai 10-12 consumati da quelle a led, a parità di Lumen, cioè di flusso luminoso.

Quindi, una lampadina che produce la medesima luce, come 900-1000 Lumen, oggi consuma 10-12 Watt, mentre fino a pochi anni fa ne avrebbe consumati 80, vale a dire quasi il 90% in meno. Facendo uso di una lampadina Led da 11 Watt dunque consumerà circa 0,011 kWh, molto meno di una da 80 Watt, che ne consumerebbe 0,08 kWh altrimenti.

È ovvio dire che le lampadine a Led hanno un costo più alto poiché sono più efficienti, ed è normalissimo chiedersi se convenga sostituirle tutte, magari abitando in una casa dove ce ne sono molte. La risposta è pressoché positiva per una semplice ragione: nonostante il costo delle lampadine sia più alto rispetto, ad esempio, alle alogene, anche l’autonomia delle lampadine a led le rende preferibili. Possono durare pure 10-15 anni in base all’uso che se ne fa, mentre le vecchie lampadine tendevano a fulminarsi con maggiore velocità.

Le funzionalità che offrono le lampadine e i loro costi

Le lampadine a led offrono sia la possibilità di risparmiare che quella di rimanere altamente interattive. È possibile comandarle tramite l’utilizzo di Alexa e Google Home per far cambiare loro il colore e incrementare o diminuire l’intensità della luce. Grazie all’applicazione Smart Life, inoltre, potremo manovrarle con il proprio smartphone. Il prezzo delle lampadine, vendute in coppia, è di 10,99 euro.

Ma ce ne sono altre di cui parlare, come le lampadine a led Tofiar per esempio. Sono molto efficaci e impiegabili in innumerevoli occasioni, inoltre il costo dell’intera confezione è di circa 20 euro, ossia due euro a lampadina. La scatola è indicata per quelli che necessitano di cambiarne molte nella propria abitazione o nell’ufficio.

Vendute in una confezione da 6, invece, queste lampadine Amazon Basics sono abbastanza piccole, in quanto hanno una dimensione simile a quello di una pallina da golf e un attacco E-14. Il prezzo, di soli 13,89 euro, rende queste particolari lampadine un ottimo acquisto, soprattutto se siamo intenzionati a risparmiare.

Infine parliamo dei prodotti Philips, che vengono proposti in una confezione venduta a un prezzo di 24 euro circa, contenente 6 lampadine, ognuna delle quali al prezzo di circa 4 euro. Le lampadine sono da 11 Watt e hanno un attacco di tipo E-27, il che, essendo molto comune, è una garanzia per poterle usare in ambienti differenti. Tecnicamente andrebbero bene sia in un ufficio che in una abitazione normale.