Termostati Smart e Wi-Fi: risparmio in bolletta e gestione intelligente della casa

Manca un mese alla fine dell’estate, ed è arrivato il momento di pensare a che cosa acquistare in vista dell’arrivo dell’inverno. Ma quale sarebbe il miglior prodotto da comprare ora come ora? Forse il termostato potrebbe fare al caso nostro.

L’inverno è alle porte ed è arrivato il fatidico giorno di sostituire tutti quegli elettrodomestici e impianti che riscaldando le nostre case, permettendoci di vivere meglio il periodo più freddo dell’anno. Tra apparecchiature più o meno tecnologiche, i termostati e i cronotermostati nel tempo sono diventati molto più semplici da usare; attivare l’impianto di riscaldamento sotto una soglia di temperatura o ad un determinato orario è essenziale dopotutto.

Ecco perché l’Internet of Things, acronimo di IoT, è diventato un dispositivo smart capace di garantire una maggiore efficienza nei consumi, sicuramente molto più funzionale dal momento che possa essere controllato da remoto dal proprio smartphone o computer, garantendo comunque semplicità e immediatezza di utilizzo.

Ma la caratteristica fondamentale di un termostato smart, dopotutto, è proprio la connettività. Infatti questi dispositivi, una volta impostati, si connetteranno alla vostra rete Wi-Fi domestica con lo scopo di fornire molti più servizi. Grazie a queste svilupperanno un piano di riscaldamento della nostra abitazione, adeguando l’utilizzo all’umidità, alla temperatura e ad altri parametri.

Le restanti funzioni innovative dei nuovi termostati

Però c’è qualcos’altro che rende effettivamente speciali questo genere di termostati. Parliamo del geofencing: una volta sincronizzato con il cellulare, il termostato gestirà la temperatura della casa non solo in base all’orario, elemento che si trova in tutti i termostati di base, bensì anche grazie alla vostra distanza dall’abitazione. Il dispositivo manterrà una temperatura più alta della casa nel caso in cui ci trovassimo nel perimetro o nelle zone limitrofe, e la manterrà più bassa quando saremo fuori dalla vostra abitazione per ridurre il consumo energetico in poche parole.

Infine, per quanto riguarda i prodotti maggiormente avanzati possiamo suggerirvi quelli che sfruttano pure l’intelligenza artificiale. Il termostato sarà in grado di imparare l’andamento medio della temperatura della casa e in base alle condizioni meteo esterne e alle nostre abitudini quotidiane, adattando di conseguenza conseguenza lo spegnimento e l’accensione del riscaldamento.

Così facendo, come è facilmente intuibile, il termostato diventa uno strumento indispensabile della casa, in grado di regolarsi in modi unici e garantendo, se adeguatamente sfruttato, un forte risparmio sulle bollette. In questo periodo crediamo che ci servirebbe più di qualunque altra cosa un dispositivo elettronico così tanto funzionante e, in base a come si è mostrato, anche efficiente praticamente.

Tutto dipende dalle nostre esigenze in questo caso, dunque è meglio non dimenticarlo. Generalmente i termostati possono essere trovati molto facilmente e soprattutto a costi non esagerati, ma è anche vero che la qualità paga: alcuni potrebbero avere una cifra più alta del normale propriamente per via delle loro funzionalità uniche, come quelle di cui vi abbiamo parlato poc’anzi. In conclusione decidete bene e vedete quale possa essere la soluzione migliore in vista dell’arrivo dell’inverno.