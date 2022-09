Per colpa di questi errori, il tuo smartphone potrebbe morire prima del tempo, come evitarlo?

Il nostro cellulare è fantastico ma sta iniziando a dare problemi, oppure potrebbe cominciare molto presto a fare i capricci? Niente paura: abbiamo davanti un classico problema relativo ad alcune funzionalità che stanno venendo meno con il passare del tempo. Ma come potremo affrontare una situazione del genere, soprattutto se non siamo stati noi a crearla? Ebbene, ora lo saprete.

Lo smartphone che tanto amiamo comincia a dare problemi, rimanendo acceso per sempre meno tempo? Forse abbiamo fatto questo errore sin da quando è stato effettuato l’acquisto, e non lo diciamo con cattiveriia ovviamente. Infatti, tenete conto che un utilizzo non attento può ridurre di tanto la vita della batteria, portando portare alla sostituzione obbligatoria del telefono con un modello nuovo in meno di quanto si crede.

Si stima che un cellulare in media ha una durata di vita di 4-5 anni, ma sempre più spesso le persone lamentano di bug, anche gravi, che riducono questo periodo ad appena 2-3 anni. Uno dei componenti che più risulta danneggiarsi, oltre allo schermo, è proprio la batteria. Ma quali sono le cause e come mai euccede così spesso? Ora i vostri dubbi verranno chiariti per sempre.

I costi della riparazione e i suggerimenti da seguire

A partire da quando i modelli di smartphone hanno reso non sostituibile la batteria in modo autonomo, il prezzo per questo tipo di interventi è salito alle stelle proprio perché si ha bisogno di portare il telefono in un centro specializzato, senza sé e senza ma. Il codto della sostituzione della batteria dipende dalla marca e dal modello dello smartphone, ma generalmente si parla di un minimo di 50 euro per arrivare a prezzi che superano i 150 euro. Insomma, non parliamo di cirte basse dato il servizio che viene offerto.

Ma a cosa dovremo stare attenti? Giusto per iniziare: non appena si acquista un nuovo smartphone, si dovrebbe leggere il foglio di istruzioni sempre incluso, dove vengono elencati i consigli sull’uso appropriato. Queste indicazioni, anche se aprimo impatto non sembra, aiutano tantissimo il proprietario in quanto saprà che tipo di comportamento adottare e quali rischi evitare ogni giorno.

Un’altra mossa che fa parte delle azioni più comune che vengono fatte durante l’utilizzo del cellulare è la seguente: mettere in carica lo smartphone quando non ce n’è bisogno. È ecessario prestare molta attenzione alla percentuale della batteria del dispositivo durante il suo utilizzo, specialmente perché lo smartphone andrebbe messo in carica solo quando è quasi completamente scarico, e sempre prima che si spenga ovviamente.

Un altro errore superficiale è quello di ricaricare il telefono da un caricabatterie a caso o tramite PC. Tale mossa porterebbe a malfunzionamenti della batteria per via della differenza di amperaggio tra i dispositivi. Dovremo premurarci di ricercare il tipo di caricabatterie di cui ha bisogno il telefono ed utilizzare esclusivamente quello, senza rischiare di diminuire la capacità della batteria, specialmente se le temperature superano i 40 gradi come succede a giugno, luglio e agosto.