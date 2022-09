Degli scarafaggi salveranno le nostre vite: ecco l’ultima frontiera dei robot

Una blatta sarebbe in grado di salvarci la vita? Secondo gli scienziati, che ci crediate o meno, è possibile che succeda. Lo ha confermato un esperimento eseguito di recente e che potrebbe svelarci una nuova faccia che non conoscevamo degli scarafaggi; di che si tratta?

Al giorno d’oggi gli effetti catastrofici di eventi climatici estremi, i terremoti e gli altri disastri naturali o legati alle attività umane sono all’ordine del giorno, e la ricerca scientifica si muove continuamente per cercare risposte. Lo scopo è semplice: salvare vite umane, e a quanto pare i giapponesi hanno preso a cuore questa faccenda dato il loro ultimo esperimento posto in un laboratorio di ricerca, il quale lavora su un progetto molto particolare e forse del tutto originale.

Si pensa che in un futuro non troppo lontano qualora dovesse verificarsi un terremoto, e i sopravvissuti fossero intrappolati sotto tonnellate di macerie, i primi a localizzarli potrebbero essere dei gruppi di scarafaggi cyborg. Parliamo della primissima applicazione di una ricerca in corso in un laboratorio giapponese dove sono riusciti a montare degli “zaini” di celle solari e componenti elettroniche sugli insetti, e a dirigere i loro movimenti con un semplice telecomando. Ma come ci sono riusciti?

La grande utilità delle blatte-robot

Ci ha pensato Kenjiro Fukuda e il suo team al Thin-Film Device Laboratory con la ricerca Riken, i quali hanno messo a punto una pellicola flessibile di celle fotovoltaiche dello spessore di 4 micron, molto più sottili di un capello umano per farvi capire meglio, che può essere applicata sull’addome dell’insetto. Le celle, inoltre, sono composte da strati microscopici di plastica, argento e oro, dunque hanno una progettazione dietro unica nel suo genere.

La pellicola consente allo scarafaggio di muoversi liberamente, mentre la cella solare genera soltanto l’energia sufficiente per elaborare e inviare segnali direzionali agli organi sensoriali dell’insetto. Il lavoro si basa su una miriade di precedenti esperimenti di controllo degli insetti condotti dalla Nanyang Technological University di Singapore, e secondo i loro dati un giorno potremmo assistere alla nascita di insetti cyborg in grado di entrare in aree pericolose, come le macerie di edifici crollati alla ricerca di sopravvissuti, in modo molto più efficiente dei robot.

Lo dice con entusiasmo anche Fukuda stesso, il quale dichiara: “Le batterie dei piccoli robot si esauriscono rapidamente, quindi il tempo per l’esplorazione si riduce. Quando si tratta dei movimenti di un insetto, è l’insetto stesso a muoversi, quindi l’energia richiesta non è molta“. Ma come mai fra tutti gli insetti hanno scelto proprio le blatte fischianti del Madagascar? Gli studi hanno dimostrato che, essendo senza ali e abbastanza grandi da trasportare l’attrezzatura, sarebbero la miglior specie per questo genere di missioni.

Grazie allo zaino e alla pellicola fotovoltaica incollati alla loro schiena, gli insetti riescono comunque sia a superare piccoli ostacoli o raddrizzarsi quando vengono capovolti, non destabilizzandosi in nessuno dei casi esaminati dagli scienziati. La vera sfida, però, resta la miniaturizzazione dei componenti in modo tale che gli scarafaggi possano muoversi più facilmente e permettere loro il montaggio di sensori e persino di telecamere.