C SEED presenta il cinema dei ricchi: consumo esorbitante di energia e dimemsioni mastodontiche

Non sono mai mancate le televisioni nuove di zecca nel corso di questi anni, e il 2022 non è da meno. C SEED, infatti, è tornata alla ribalta per mettere a disposizione di tutti le sue nuove televisioni. Ci piaceranno?

C SEED presenterà le sue nuove TV MicroLED pieghevoli 144 e 201 HLR al Cedia Expo, che si terrà dal 29 settembre all’1 ottobre a Dallas in Texas. Ma se siamo qui a parlarne è perché ha svelato in anticipo una TV progettata per intrattenere all’esterno, con tanto di certificazione IP65 in maniera tale da contrastare l’acqua. Ma non ha solo questo di speciale: Il meccanismo di apertura è automatizzato e si aziona premendo il pulsante sul telecomando.

In 60 secondi, inoltre, è in grado di raggiungere l’altezza di due metri e mezzo, e nei successivi 45 secondi si dispiegano in larghezza i 5 o 7 pannelli MicroLED, a seconda della diagonale, che realizzano un’esperienza che C SEED definisce essere unica. Come se non fosse sufficiente sappiate che le foto vengono elaborate fino a 100.000 volte al secondo grazie al pannello con elaborazione del segnale a 16 bit che può riprodurre 64 miliardi di colori “per immagini fluide con una profondità cromatica senza precedenti” e di sfiorare una luminosità massima di 4.000 nit.

Le specifiche complete della TV e l’ipotetico costo di mercato

Ma non finisce qui, perché il meccanismo di apertura può anche ruotare di 90 o 180 gradi in maniera tale da non essere soggetti ai fastidiosi raggi solari. La società ha anche affermato che abbia un contrasto di 7.000:1, un pixel pitch di 1,9 mm per il 201 e di 1,6 mm per il 144, e un set di altoparlanti da 250 watt, precisamente quattro per il 201 e due per il 144. Vi sono anche altri elementi importanti, come il massimo di 19 kW per iniziare; fate attenzione in merito perché la maggior parte dei contatori domestici sono da 3,3 kW, il che significa che non sono sufficienti per il consumo tipico da 3,8 kW del 144.

E poi non manca il peso da 2,8 kg tonnellate, motivo per cui il montaggio è affidato al personale specializzato dopo l’elaborazione di un progetto ce vada richiede tra i 4 e i 5 giorni lavorativi. Ma quanto potrebbe costare una televisione come questa? Difficile a dirsi visto e considerato che non ci siano aggiornamenti o leak in merito, ma facendo una stima crediamo che potrebbe essere una cifra intorno ai 200.000 dollari probabilmente.

Capiamoci bene: non tutti possono permettersi un prodotto come quello di C SEED, ma scoprire l’esistenza di un dispositivo così tanto interessante non può che essere comunque sia una grande gioia. Chiunque ne vorrebbe avere una in casa, e di questo ne siamo sicuri, ma è anche vero che il denaro non piove dal cielo, quindi dovremo accontentarci e passare – forse – questa volta. Rimanete aggiornati con noi per conoscere eventuali sviluppi al riguardo!