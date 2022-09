Queste app spiano gli utenti? Se le hai, qualcuno potrebbe osservarti

Esistono alcune applicazioni che potrebbero essere usate come tramite per l’esecuzione di diverse truffe pericolose, per cui dovremmo stare molto attenti con coloro con i quali parliamo e soprattutto a cosa diciamo. Ma che cosa dovremo ricordarci durante le nostre conversazioni? Vediamo insieme e scopriamo in che modo sia possibile proteggerci al meglio.

Cone sappiamo bene, il cellulare di cui facciamo uso è uno dei dispositivi maggiormente usati, e al giorno d’oggi è considerato indispensabile. All’interno, tra le tante cose, è possibile avere applicazioni di ogni genere e specie, noncper niente il Il numero dipende da cosa ci serve e da come usiamo il dispositivo. In alcuni casi, però, le app possono rappresentare un problema per la privacy.

Ma in che modo? Per farvi capire meglio facciamo un esempio: nel momento in cui ci si confronta con device tecnologici bisogna sempre considerare che tenere al sicuro i nostri dati sia una priorità assoluta. Spesso tendiamo a dimenticarlo, ma in rete il rischio è dietro l’angolo in continuazione, ecco perché dobbiamo stare attenti a preservare i nostri dati sensibili prima di risvolti decisamente seri e negativi. Non si parla solo di furto di identità, ma anche di hackeraggio dei dati bancari; è già successo in passato e ricapiterà ancora, motivo per cui tenerci pronti è indispensabile.

I metodi che adottano gli hacker possono essere delle truffe online inerenti al mondo del lavoro, come anche la divulgazione di contenuti attraverso delle applicazioni note a tutti noi. Infatti, che si usi Apple o Android non fa alcuna differenza: la possibilità di installare malware o spyware è elevata. Tali virus portano poi a monitorare in maniera segreta tutte le varie attività, non informandoci di quello che fanno ovviamente.

A cosa dovremo prestare attenzione e i metodi risolutivi

Le applicazioni a cui dovremo stare attenti sono quelle che si legano a chiamate, messaggi, e-mail, posizione e cronologia. Si tratta di app con le quali abbiamo a che fare ogni giorno, come Instagram, Facebook, Tik Tok o Twitter, ma potremmo continuare all’infinito se lo volessimo. Succede, in alcuni casi, di avere l’opportunità di individuare un tentativo di furto dei dati.

Per riuscirci basterà vedere se il rooting Android o il jailbreak di iOS sia stato attivato. Attenzione anche alla durata della batteria, che cala velocemente se c’è qualche intromissione di questo tipo. Fate caso anche surriscaldamento del dispositivo; forse qualche applicazione sta lavorando in background, ragione per cui dovremmo controllare più spesso ciò che accade all’interno del nostro cellulare.

Ma come possiamo difenderci in maniera efficace da tutto questo? Di solito la soluzione risiede in un app antifurto oppure di controllo parentale. La più comune al momento è Cerberus, che controlla tutto il cellulare ed elimina le applicazioni dannose. Ma ci sono anche mSpy e iKeyMonitor per chi utilizza iOS, inoltre nin manca il software Cydia che può aiutare a nascondere la propria identità a occhi indiscreti.