Amici 22, anticipazioni domenica 2 ottobre: un allievo assente e provvedimento disciplinare

Gli allievi ed i professori della scuola di Amici hanno registrato una nuova puntata dello speciale e, stando alle dichiarazioni che hanno fatto trapelare le talpe presenti in studio, un dei ragazzi era assente. Ma qual è il motivo per cui non ha presenziato alla registrazione, perchè non c’era? Se lo stanno chiedendo in tantissimi.

Amici 2022, un allievo è già fuori dal talent show? Tra i fan aumenta la paura…

La nuova edizione di Amici è partita ufficialmente da un po’ ed i ragazzi si stanno facendo conoscere meglio dal pubblico che, a poco a poco sta già stilando le sue classifiche personali. Il gruppo di allievi piace e convince i telespettatori che attendono con trepidante attesa la messa in onda della nuova puntata. Proprio riguardo al prossimo appuntamento domenicale con lo show condotto da Maria De Filippi, le talpe presenti in studio hanno fatto sapere che un allievo non era assente.

Anticipazioni Amici, Domenica 2 ottobre, tanti ospiti e…

Stando alle indiscrezioni che circolano sul web, nella puntata di Amici in onda Domenica 2 ottobre ci sarà un ospite speciale, si tratta di Achille Lauro che giudicherà le esibizioni dei cantanti. A stilare la classifica dei ballerini in base ai voti che lei assegnerà agli allievi, ci sarà invece Anbeta Toromani, ex ballerina della scuola, oggi professionista del mondo della danza.

Spazio alla musica, al ballo, poi la conduttrice avviserà i ragazzi di un provvedimento disciplinare. Pare che i cantanti siano stati pizzicati mentre si recavano fuori dallo studio, infrangendo il regolamento. Solo Aron, Niveo e Tommy non saranno colpiti dal provvedimento. Assente in studio il cantante Cricca, ma i motivi al momento non si conoscono.