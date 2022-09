Vanessa Incontrada la confessione spiazzante: “Perché la storia con il mio ex non finirà mai”

Vanessa Incontrada si è raccontata nel corso di una recente intervista, rilasciando delle forti e sentite dichiarazioni riguardanti il suo ex. Le parole della splendida conduttrice hanno fatto il giro della rete, ma cosa ha detto di preciso?

Vanessa Incontra, una delle conduttrici più amate del piccolo schermo nostrano

La conduttrice italo-spagnola Vanessa Incontrada è una delle più amate del mondo dello spettacolo. Di recente la splendida modella si è raccontata in una lunga intervista per il settimanale Oggi, nel corso della quale si è messa a nudo svelando molto della sua persona e della sua vita.

La conduttrice è pronta a tornare a Striscia la Notizia e a Zelig, è entusiasta del suo lavoro, felice di poter stare alla conduzione di alcuni dei dei programmi più amati di Casa Mediaset.

Vanessa Incontrada, la conduttrice confessa ” Ecco perchè la storia con il mio ex non finirà mai”

Vanessa è una donna che piace anche per la sua estrema sincerità e non si tira indietro quando deve dire la sua. Sull’attuale condizione politica ha detto ad esempio: “Stanno emergendo posizioni assurde su temi sensibili e diritti che dovrebbero essere ormai acquisiti. Mai avere paura di difendere la propria libertà e quella degli altri, se sono in pericolo o negate” .Poi la conduttrice ha aggiunto: “Penso di vivere in una democrazia – o almeno lo spero – in cui non bisogna temere che prendere posizione abbia conseguenze sgradite”.

Vanessa ha poi parlato della sua sfera sentimentale. La conduttrice ha da pochi mesi rotto con il suo storico compagno Rossano Laurini, con il quale ha avuto una relazione per quindici anni. “È un momento di grande riflessione. Ma con lui non si alzerà mai un muro, la nostra storia non sarà mai finita. Abbiamo un figlio, siamo e saremo legati a vita perché avremo sempre un presente”. Ecco svelato il motivo per il quale la loro storia non avrà mai fine, il vincolo genitoriale li unirà per sempre.