Covid, risalgono i contagi in Italia. Bassetti: “Covid non finisce come la campagna elettorale”

Covid, torna a salire la curva epidemiologica in Italia. Il commento di Matteo Bassetti sull’aumento dei casi: “Il Covid non finisce come la campagna elettorale”.

Si sta assistendo a una netta risalita della curva epidemiologica nel nostro Paese. Nell’arco di due giorni i nuovi casi di contagio sono saliti del 50% rispetto a lunedì e martedì della settimana scorsa. Sono infatti 44.878 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore: un numero che non si vedeva da quasi due mesi. Erano 28.395, invece, i casi registrati martedì scorso.

Per quanto riguarda il numero di tamponi, quelli processati sono 243.421, con un tasso di positività che dal 15,2 è ormai arrivato a ben il 18,4%. In pochi giorni, inoltre, sono tornati ad aumentare non solo i decessi (64 nelle ultime 24 ore, con lunedì che se ne registravano invece 32), ma anche i pazienti ricoverati a causa delle complicanze della malattia.

I casi di Covid-19 tornano ad aumentare

Numeri che torno a salire, quelli legati al Covid-19. Se da un lato le terapie intensive sono scese di 2 unità (ieri +5) nelle scorse 24 ore, arrivando attualmente a 128 posti occupati (14 ingressi del giorno), i numeri dei ricoveri ordinari sono in realtà ben più alti. Si parla infatti di un totale di 3.653 posti occupati, con 192 ingressi in più nelle ultime 24 ore (ieri erano a +140).

I dati sono offerti dal consueto bollettino giornaliero offerto dal ministero della Salute. Bollettino che, ovviamente, mostra anche l’andamento specifico di ciascuna regione. Secondo quanto viene riportato dall’ultimo aggiornamento, la regione maggiormente colpita da nuovi casi sarebbe la Lombardia, con 8.978 nuovi positivi. A seguire, invece, Veneto (+6.395), Piemonte (+4.561), Lazio (+3.758) e Campania (+2.967). Per quanto riguarda il numero totale di contagi registrati a partire dall’inizio della pandemia, questo si attesta a 22.358.487.

Bassetti: “Il Covid non finisce come la campagna elettorale”

Dal canto suo, alla luce degli ultimi dati l’epidemiologo Carlo La Vecchia è chiarissimo: “Difficile fare previsioni, ma bisogna monitorare la situazione per intercettare eventuali nuove varianti”. Ma i casi, però, non stanno aumentando solo nel nostro Paese. “Aumentano del 30% i casi di Covid-19 in Uk”, ha infatti incalzato Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. Nel suo ultimo post su Twitter in cui ha commentato il rialzo dei contagi, l’esperto ha spiegato: “Da noi pochissime quarte dosi agli anziani/fragili e poco interesse generale sul tema. È diventato argomento tabù. Occhio che è forse finita la pandemia, ma il Covid non finisce come la campagna elettorale…”.