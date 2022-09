Pornhub, è boom di click il giorno delle elezioni: mai così tanti accessi in dieci anni

Boom dell’astensionismo e del porno il 25 settembre. Gli italiani hanno disertato le urne in massa e invaso Pornhub.

Affluenza bassa alle urne per le Politiche di domenica scorsa. Decisamente alta invece quella sulla piattaforma di porno gratuito in streaming, che ha fatto registrare numeri che non si vedevano da un decennio a questa parte.

Cresce ka quota degli italiani che si astengono in massa dal voto. Astensione che tocca livelli da record alle elezioni politiche di domenica scorsa: più di 16,5 milioni di elettori hanno disertato i seggi. Vale a dire , circa il 37% degli aventi diritto, con punte del 50% al Sud . Rispetto alle elezioni del 2018 gli astensionisti sono cresciuti di 9 punti (oltre 4 milioni in più). Se calano gli elettori andati al seggio a votare, in compenso proprio il 25 settembre Pornhub ha fatto registrare un boom di accessi.

Nella giornata elettorale che ha visto la netta affermazione di Fratelli d’Italia e del centrodestra – e che ha prodotto anche il record di astensionismo dal dopoguerra a oggi – c’è stata pure una ondata di porno a domicilio.

Sono dati inequivocabili infatti quelli registrati dalla piattaforma di porno gratuito in streaming e pubblicati in esclusiva da FQMagazine. Stando alle rilevazioni, dalle 9 di mattina di domenica 25 settembre fino alle 22 dello stesso giorno, gli accessi dall’Italia ai contenuti a luci rosse sono aumentati costantemente, con un picco raggiunto verso le 17.

Il picco del traffico verso le 3 di notte

Il traffico su Pornhub poi ha avuto un lieve calo, crollando attorno alle 23, quando hanno cominciato a circolare i primi exit poll. Nemmeno un’ora dopo, gli accessi hanno cominciato una risalita vertiginosa fino a toccare il picco massimo di giornata nel cuore della notte, verso le 3.

Basilicata, Molise, Valle d’Aosta, Campania e Liguria sono le Regioni italiane che hanno fatto registrare il più corposo aumento di traffico nella fascia oraria compresa tra le 7 e le 22. Un dato che secondo Pornhub Italia non si registrava da dieci anni a questa parte. L’exploit, alle 3 di notte, lo ha fatto la Basilicata. Nella regione meridionale tra le 22 e le 3 di notte in tanti si sono connessi col portale pornografico, facendo registrare un incredibile picco di +35 negli accessi ai contenuti hot.

Scarso interesse per il voto e migrazione in massa su Pornhub. Un giorno felice dunque per i pornografi. Un po’ meno forse per la democrazia italiana.