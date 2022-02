Pornhub, la sanzione più “hard”: bloccati gli utenti russi?

Circolano voci secondo cui anche il noto portale a luci rosse è sceso in campo a modo suo per punire l’attacco all’Ucraina.

Anche Pornhub arruolato contro i russi? Pare che il celebre sito a luci rosse abbia messo in campo la sua sanzione per punire l’attacco russo all’Ucraina. Almeno stando a quanto riporta l’account Twitter Visegrad 24, il famoso portale pornografico infatti avrebbe bloccato gli utenti geolocalizzati in Russia.

Pornhub cockblocks Russian users.

Russian users who tried to go on PornHub were presented with a message saying the content is blocked along with a Ukrainian flag and a message of support to Ukraine.

— Visegrád 24 🇨🇿🇭🇺🇵🇱🇸🇰 (@visegrad24) February 25, 2022