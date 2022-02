Ucraina, figlia di Abramovich attacca Putin su Instagram: «È una guerra sua, non della Russia»

Sofia, una delle figlie dell’oligarca russo, tra i più colpiti dalle sanzioni, polemizza sui social col presidente russo.

La risposta occidentale all’attacco russo, per ora, non è militare ma economica: l’Europa risponde alla guerra con le sanzioni, mentre la Nato si mantiene a distanza senza entrare fisicamente in guerra, provando però ad aggredire la Russia e Putin prendendoli per il portafoglio. Nel mirino degli occidentali sono finiti anche i tanti oligarchi amici di Putin, i primi ad essere colpiti con multe, beni congelati e altro.

Sofia Abramovich attacca Putin su Instagram

Tra di loro c’è anche Roman Abramovivh, il magnate e patron del Chelsea da sempre considerato vicino a Putin. Il proprietario dei Blues londinesi non ha voluto esprimersi ufficialmente sulla questione e soprattutto sul divieto di risiedere a Londra stabilito dall’Unità inglese per i casi speciali.

LEGGI ANCHE -> Biden, Putin e l’Ucraina: dieci anni di storia e qualche punto di domanda

A esprimersi invece, sui social, è stata Sofia Abramovich, una delle figlie di Roman, che ha attaccato Putin in una story di Instagram, modificando un post che diceva «la Russia vuole la guerra con l’Ucraina» in «Putin vuole una guerra con l’Ucraina». L’immagine condivisa dalla figlia di Abramovich aggiungeva poi anche che «la bugia più grande e di maggior successo della propaganda del Cremlino è che la maggior parte dei russi è dalla parte di Putin».

LEGGI ANCHE -> Ucraina, coppia di ventenni si sposa il primo giorno di guerra: “Potremmo morire e volevamo solo stare insieme”

Non è ben chiaro se la posizione della figlia sia condivisa anche dal padre, ma l’auspicio dei paesi europei (fra i quali il Regno Unito che ha attaccato diversi oligarchi che fanno affari nel paese) è che molti di loro decidano di scaricare il presidente russo, cessando di finanziarlo.