Elena muore a 23 anni stroncata da un virus letale: deceduta in pochi giorni

Elena Spironello ha perso la vita a causa di un virus letale che se l’è portata via in pochi giorni. Febbre e poi il coma l’hanno condotta alla morte

È morta a causa di un virus letale Elena Spironello, 23 anni, di Gardigiano di Scorzé (Venezia). La ragazza era molto stimata e apprezzata a Mestre dai giovani della parrocchia dove era membro degli scout.

Un virus letale l’ha colpita raggiungendo, pare, il suo cervello, e man mano tutti gli altri organi del corpo, non lasciandole alcuna possibilità di sopravvivere. Una morte inaspettata, che ha gettato nello sconforto familiari e amici della ragazza. Elena è morta domenica scorsa, 25 settembre, al nosocomio dell’Angelo dove l’avevano portata, dopo aver contratto dapprima febbre molto alta e una bronchite, che ha avuto origine da una polmonite batterica bilaterale.

In pochi giorni, da inizio settembre, Elena è stata portata via da un virus letale. I familiari della giovane sono devastati da questo decesso. Parenti e amici la ricordano come una ragazza solare, sorridente, che si dava da fare in parrocchia, membro dell’Azione Cattolica e anche degli scout. La conoscevano molto bene a Mestre dato che i suoi genitori erano docenti all’Istituto Salesiano San Marco alla Gazzera, a Mestre, per l’appunto.

Elena era una studentessa dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. Era già laureata con la triennale, e stava svolgendo il corso per la magistrale nella stessa università. Purtroppo, però, il 10 settembre scorso l’hanno portata con urgenza in ospedale, poiché il suo malessere aveva avuto un peggioramento. Poi è entrata in coma e non si è più ripresa, tant’è che ha perso la vita il 25 settembre scorso.

A esprimere il proprio cordoglio per il decesso di Elena è anche il liceo Berto di Mogliano Veneto, di cui era stata allieva:«L’intera comunità scolastica desidera stringersi con immenso cordoglio attorno alla famiglia Spironello per la dolorosissima e prematura perdita di Elena, ragazza solare e brillante ex studentessa di questo liceo».

Il funerale di Elena si terrà con una celebrazione all’aperto, vicino alla chiesa di Gardigiano, il 29 settembre ore 15:30. Se dovesse piovere, le esequie avranno luogo nella chiesa di Peseggia.