GF Vip, Cristina Quaranta colpita da un malore, arriva l’ambulanza a Cinecittà | Come sta

Grande paura nella casa del GF Vip: Cristina Quaranta ritrovata priva di sensi viene soccorsa dalle concorrenti.

Momenti di forte preoccupazione nella casa del Grande Fratello Vip, dove la concorrente Cristina Quaranta è caduta a terra priva di sensi. Il tutto è avvenuto in diretta, nel corso della trasmissione 24 ore su 24 su Mediaset Extra.

Quello che pare essere stato un improvviso svenimento della showgirl ha seminato il panico tra i presenti, che hanno immediatamente invocato l’aiuto della produzione per poter assistere adeguatamente la compagna.

Non è ancora del tutto chiaro quale sia stata la causa del malore, né sono stati diffusi comunicati ufficiali da parte della rete televisiva, ma l’intervento dei soccorsi dovrebbe essere stato tempestivo.

Cristina Quaranta colpita da un malore: cosa è successo

Sembrava una tranquilla giornata come tutte le altre nella casa del Grande Fratello, con Elenoire Ferruzzi e Antonella Fiordelisi che stavano scambiando delle chiacchiere in cucina. All’improvviso, si sono sentite le voci delle altre gieffine, tra cui Carolina Marconi e Sara Manfuso, che urlavano: “Aiuto, aiuto, aiuto”. Elenoire e Antonella, allarmate, si sono immediatamente dirette verso il bagno e qui hanno trovato Cristina Quaranta stesa al suolo. Tutte insieme hanno provato a tirarla su e a farle aria, per poi chiamare a gran voce l’intervento della produzione: “Grande Fratello aiuto”. Da qui la censura della regia. Stando ad alcune voci, comunque, l’arrivo dell’ambulanza è stato immediato e la showgirl è stata prontamente soccorsa. Occorrerà aspettare le dichiarazioni ufficiali per sapere cosa sia realmente successo e conoscere lo stato di salute di Cristina Quaranta.

La carriera di Cristina Quaranta e il successo negli anni ’90

La partecipazione al Grande Fratello Vip rappresenta un importante punto di svolta nella carriera di Cristina Quaranta, che potrebbe restituirle la popolarità di cui godeva diversi anni fa. Scoperta da Gianni Boncompagni, ha debuttato negli anni ‘90 come showgirl a Domenica in, per poi lavorare nello show Stasera mi butto presentato da Pippo Franco e in seguito, sempre con Gianni Boncompagni, a Non è la Rai. Negli stessi anni ha partecipato alla trasmissione Bulli e pupe, insieme a Paolo Bonolis, e nel 1993 a Rock ‘n’ Roll condotta da Orietta Berti. Nel 1995 e 1996 è stata Velina di Striscia la notizia insieme ad Alessia Merz, dopodiché si è affermata come conduttrice sportiva, con programmi come Guida al campionato e Guida all’Europeo. Più recentemente, è stata conduttrice televisiva per la rete dedicata al poker POKERItalia24, conducendo le trasmissioni Queens at Tea Time e Pokerissimo.