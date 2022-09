Paola Ferrari sul caso Totti-Blasi: “Tutto è nato quando lui ha lasciato il…”

Nel salotto di Alberto Matano, Paola Ferrari racconta la sua versione dei fatti sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi.

Nonostante sia ormai trascorsa un’intera stagione e l’autunno abbia reso le calde giornate estive un ricordo lontano, nel mondo del gossip il tempo sembra essersi fermato a qualche mese fa, quando Ilary Blasi e Francesco Totti hanno annunciato la loro separazione.

Dopo una storia durata vent’anni, la coppia ha deciso di mettere la parola fine al proprio matrimonio. Una notizia che ha fatto sì che il ciclone del gossip si abbattesse immediatamente e inevitabilmente su di loro. Opinionisti, attori, conduttori: chiunque si è sentito in diritto di dire la sua sulla fine dell’amore tra il calciatore e la showgirl.

E non sono mancate le insinuazioni circa presunti amanti che avrebbero fatto in modo che i due si allontanassero sempre di più. Sul web è partito un vero e proprio totonome, che non ha fatto altro che ingigantirsi dopo le dichiarazioni dei protagonisti stessi di questa vicenda.

Totti-Blasi: gossip senza fine

Tra battute, frecciatine e allusioni non troppo velate, sembra che i due vip si siano lentamente inabissati in quella retorica alquanto stantia che ruota intorno alla rivelazione del dettaglio più scandaloso. È quello che è successo con l’intervista rilasciata da Francesco Totti al Corriere: le sue parole, che non lasciano spazi a dubbi circa un tradimento che Ilary Blasi avrebbe consumato alle sue spalle, hanno fatto il giro del web, contribuendo ad alimentare quel polverone di insinuazioni, ipotesi e speculazioni che hanno accompagnato l’ormai ex coppia fin dal giorno zero della loro separazione.

Paola Ferrari racconta i motivi della crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi

Come se non bastasse, nel corso dell’ultima puntata de “La vita in diretta”, una delle ospiti di Alberto Matano ha rivelato un altro dettaglio che ha generato il caos in studio. Parliamo della giornalista sportiva Paola Ferrari, la quale ha deciso di prendere la parola per spiegare quale sia stato il “principio della fine” che ha portato Ilary Blasi e Francesco Totti a separarsi. “Tutto nasce quando lui lascia il calcio”, ha dichiarato, “Lui che ha vissuto un momento molto complicato doveva andare a Miami a giocare con Nesta, lo aveva detto anche ai figli. In qualche modo poi è stata lei che è voluta restare in Italia, perché lei tiene molto al suo lavoro, e fa bene perché è giusto, ma non gli ha lasciato spazio in quel momento difficile per lui. Lei è andata avanti in modo egoistico, ma anche corretto, ma andando avanti per la sua strada. Lì c’è stato l’inizio della rottura.” A questo punto, Anna Pettinelli ha replicato: “Queste sono ipotesi”. Ma la Ferrari ha ribadito: “No,ci sono dei dati certificati”. Sarà la verità?