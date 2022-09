La “rivincita” di Re Carlo, lo smacco del Sovrano a Harry e Meghan: “Nel fondo…”

Dalla sua ascesa al trono, Re Carlo III ha dimostrato di voler affrontare di petto la vicenda dei Duchi del Sussex: ecco la sua decisione su Harry e Meghan. Tutto quello che sta succedendo.

La tregua, se tregua è stata, ormai è definitivamente finita: la “faida” interna alla Famiglia Reale continua ed è più attiva che mai. Anzi, la dipartita nelle scorse settimane della Regina Elisabetta II sembra aver velocizzato il processo di allontanamento dei Duchi del Sussex dai Royal.

Il Principe Harry e la Duchessa Meghan Markle sono finiti nel mirino del nuovo, e annunciato, processo di riammodernamento della Monarchia britannica. Da una parte, Re Carlo III sta cercando di circondarsi soltanto dei suoi fedelissimi; dall’altra parte, il neo Sovrano sta cercando di spegnere le polemiche sui costi elevati della Famiglia Reale.

Non mancano infatti le polemiche a riguardo a Londra. In questo contesto, dunque, i Duchi del Sussex sono ai margini della Famiglia Reale, ma non sono i soli. Ecco cosa sta accadendo.

L’azione simbolica

In queste ore, i tabloid britannici, si sono scatenati: sul sito ufficiale della Royal Family, nella sezione che mostra i membri Windsor, i Duchi del Sussex sono stati inseriti soltanto in fondo alla lista. Il Principe Harry e la Duchessa Meghan Markle, infatti, sono annoverati tra i parenti più lontani, come i cugini della Regina Elisabetta II. Situazione che si era già verificata durante i funerali del Principe Filippo di Edimburgo, quando i due vennero fatti accomodare sulle panche più lontane durante la cerimonia. Insieme a loro, manco a dirlo, il Duca di York Andrea, ormai finito ai margini della Famiglia Reale a causa del suo coinvolgimento nel caso Epstein di New York.

Non certo due estranei alla Corona

Come accennato, si tratta di un’azione simbolica, ma certamente significativa, anche perché – in termini legali – parliamo del Principe Harry, quinto in linea di successione, mentre Andrea Duca di York, l’ottavo posto. Ma i due non potranno a quanto pare in futuro trattare degli affari della Famiglia Reale.

E dire che, nemmeno pochi giorni fa, il Daily Mail, ha rivelato che Re Carlo III avrebbe avviato dei contatti per far tornare la pace nella Famiglia Reale. Staremo a vedere.