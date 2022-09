Microsoft annuncia il 12 ottobre l’evento di presentazione dedicato ai Surface: cosa aspettarsi?

Mettete un altro promemoria sul vostro cellulare. Diteglielo a Siri, a Google, ad Alexa o a chi vi pare: il 12 ottobre non sarà soltanto un giorno dedicato all’Amazon Prime Day, che quest’anno raddoppia, con la sua due giorni autunnale.

Microsoft, infatti, ha confermato il suo evento hardware annuale di Surface, proprio per il 12 ottobre 2022, alle ore 10:00 ET.

Una pagina web di salvataggio della data per l’evento è ora attiva, suggerendo che non sarà un tradizionale evento di persona e che puoi invece “guardare dal vivo per vedere cosa succede dopo”.

Un nuovo Surface Laptop 5 all’orizzonte

Dopo mesi di voci e indiscrezioni, principalmente, intorno al Surface Pro 9 di prossima generazione, ecco l’annuncio proveniente da Redmond, sede dell’azienda multinazionale d’informatica creata da Bill Gates e Paul Allen il 4 aprile dell’ormai lontano 1975.

Insieme a quel nuovo tablet 2-in-1 di punta, si prevede che questo evento potrebbe anche presentare un nuovo Surface Laptop 5, oltre a un PC all-in-one Surface Studio 3. Sul Surface Pro 9 si è di recente appreso che potrebbe essere disponibile in nuove opzioni di colore, oltre a chance sia per le CPU Intel serie U di dodicesima generazione, che per Microsoft SQ3. Che si basa sul processore Snapdragon 8cx Gen 3 di Arm.

Nella pagina di salvataggio prodotta da Microsoft, puoi perfino vedere colorazioni diverse nello sfondo di Windows 11, che potenzialmente suggeriscono i nuovi colori, inclusa la nuova sfumatura “verde foresta”. Non solo.

Gli accessori per Surface Studio 3 sono recentemente trapelati, che fanno rima con svelati, suggerendo che Microsoft sta effettivamente lavorando a un seguito per il PC all-in-one. Surface Laptop 5. Manca l’ufficialità, a parte i suggerimenti che potrebbe venire con il Core i5-1235U e il Core i7-1255U.

Come di consueto, l’evento autunnale del colosso di Redmond vedrà la partecipazione di Panos Panay, capo di Surface e Windows. Prevista la presenza anche il CEO di Microsoft Satya Nadella. Panos Panay e Microsoft sono già freschi dell’annuncio del prossimo aggiornamento per Windows 11.

Soprannominato aggiornamento di Windows 11 2022, offre funzionalità di qualità come le cartelle nel menu Start, ma anche i miglioramenti ai layout di snap e il task manager. Alcune funzionalità usciranno in seguito, ad ottobre già avviato, attraverso un rilascio di funzionalità nuove di zecca.

Tutti i dispositivi annunciati il 12 ottobre saranno tutti il modo migliore per provare questa nuova versione di Windows 11. Carpe diem.

