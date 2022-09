WhatsApp introduce novità nello stato: ecco cosa potrai fare, è davvero fantastico

Navigazione in incognito e Shopping-In-App. Avatar e WhatsApp per tablet Android (e iOS). Ma la messaggistica numero uno al mondo è un fiume in piena in questo 2022. Ecco l’ennesima conferma.

L’applicazione più gratificante per Mark Zuckerberg e i suoi milioni e milioni di utenti, sta lanciando un nuovo aggiornamento tramite il programma beta di Google Play , portando la versione fino alla 2.22.21.5.

“Aggiornamenti dello stato vocale”. Si chiama così la nuova funzione su WhatsApp in fase di sviluppo. In pratica WhatsApp sta lavorando sulla possibilità di caricare aggiornamenti sullo stato vocale per una versione futura della messaggistica istantanea californiana.

Le novità sull’interfaccia utenti

Come ricordato dal sempre ben informato wabetainfo nel report sull’aggiornamento WhatsApp beta per Android 2.22.16.3, era già stata introdotta la nuova funzionalità in fase di sviluppo: la possibilità di caricare note vocali nei nostri aggiornamenti di stato.

Grazie a questa funzione, un utente potrà condividere brevi note vocali con i suoi contatti, sempre in base alle sue impostazioni sulla privacy. Questa funzionalità è ancora in fase di sviluppo ma grazie all’aggiornamento WhatsApp beta per Android 2.22.21.5, si hanno delle novità inerenti l’interfaccia utenti.

Dagli screen mostrati da wabetainfo, l’interfaccia è molto simile a quella del compositore di stato del testo: all’interno di questa sezione è stata infatti spostata la possibilità di registrare una nota vocale per gli aggiornamenti di stato.

Aggiornate WhatsApp

Quando desideri pubblicare un aggiornamento dello stato vocale, puoi anche scegliere un colore di sfondo per la nota vocale e viene visualizzata come un fumetto. Inoltre, la nota vocale viene riprodotta automaticamente ogni volta che si apre un aggiornamento dello stato vocale, è protetta da crittografia end-to-end ed è possibile caricare una nota vocale per un massimo di 30 secondi. Sfortunatamente, questa funzionalità è in fase di sviluppo e verrà rilasciata in un futuro aggiornamento dell’app.

In mezzo a tante buone nuove, però, c’è qualche nuvola portante pioggia. E’ stata proprio WhatsApp a rivelarla, aggiornando la pagina degli avvisi di sicurezza.

Due vulnerabilità una critica e l’altra alta, stanno funestando l’applicazione californiana, più specificatamente (gravità 9,8/10, livello critico) per la CVE-2022-36934, gravità 7,8/10, livello alto per la CVE-2022-27492, riguardano un errore di codice – overflow di numeri interi – per eseguire codice da remoto sullo smartphone della vittima dopo aver inviato una videochiamata intenzionale (36934) o un file video malevolo (27492).

Le versioni aggiornate sembrano aver risolto i due bug. Update immediato: più che un consiglio, un diktat.

