Allegri, che frecciata: un suo ex giocatore lo stronca in pieno, è polemica

In questo periodo molti ex giocatori della Juve stanno parlando del loro periodo in bianconero: un altro ha stroncato in pieno Allegri.

È un momento difficile per il club bianconero. I risultati sui campi sono negativi ed alcuni ex si stanno togliendo dei sassolini dalle scarpe.

La Juve sta attraversando un periodo buio. L’avvio della stagione è stato molto al di sotto delle aspettative con solo due vittorie ottenute (contro Sassuolo e Spezia) in nove partite totali. Le ultime due sconfitte consecutive con Benfica e Monza hanno lasciato ferite molto profonde anche a causa del modo in cui sono maturate. La squadra è sembrata senza forze ed incapace di reagire: per questo i tifosi hanno contestato giocatori ed allenatore. Ora la tifoseria minaccia di disertare lo Stadium per dare un segnale forte e per protestare. Ad ogni modo, per ora Allegri è saldo al comando e non rischia l’esonero, ma nel frattempo alcuni suoi ex giocatori lo criticano.

Allegri, la critica è netta: il suo ex calciatore non usa mezze misure

La Juve ha iniziato la stagione puntando alla vittoria dello scudetto, ma l’avvio è stato nettamente in salita. I risultati deludenti hanno portato del malumore nell’ambiente e la tifoseria rimprovera mancanza di carattere al gruppo. La Curva Sud ha criticato anche il capitano Leonardo Bonucci, accusato di non essere un leader e di non saper gestire la squadra dopo una sconfitta.

In questi giorni, dall’esterno, arrivano anche voci particolari a proposito della squadra. Alcuni ex bianconeri come Dybala, Morata, Zakaria e in particolare De Ligt hanno parlato del loro periodo bianconero usando per la maggioranza termini negativi. Alcuni di loro hanno parlato anche del loro rapporto con Massimiliano Allegri o dello stile di gioco adottato. Recentemente, lo ha fatto anche un altro ex: Dejan Kulusevski.

Lo svedese è rimasto alla Juve un anno e mezzo prima di accettare la proposta del Tottenham. Qui ha trovato Antonio Conte, allenatore che aveva cercato di portarlo all’Inter, e che è stato capace di far brillare nuovamente il suo talento. I tifosi londinesi si sono innamorati subito di lui ed il tridente che compone con Son e Kane si è affermato come uno dei migliori in Premier.

L’ex Parma ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha affermato: “Alla Juve non mi sentivo benissimo per vari motivi. La scelta di andare via è stata la migliore che potessi fare in quella situazione. Amo come ci alleniamo a Londra e di sicuro il merito è del nostro tecnico: sono felicissimo di giocare per lui”.

Kulusevski ha poi fatto un confronto fra Allegri e Conte: “Onestamente la differenza fra i due è tanta. Le loro idee sono completamente diverse. Non ho mai conosciuto nella mia vita una persona motivata come Conte. Uno così, quando parla, ti entra per forza nel cuore”.

Per lo svedese, dunque, non c’è paragone: la sua carriera è tornata sul binario giusto dopo aver lasciato la Juve di Allegri. Conte ha anche elogiato il suo calciatore pubblicamente per l’atteggiamento e si è detto dispiaciuto di non potergli garantire la titolarità dopo l’arrivo di Richarlison. Tuttavia, Kulusevski sembra aver recepito al meglio il messaggio: le occasioni per lui ci saranno sempre e sarà pronto a coglierle.