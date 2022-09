Donnarumma, il retroscena in campo: il ct dell’Ungheria gli urla contro, insulto irripetibile

Durante la partita di Nations League tra Italia e Ungheria il ct Marco Rossi ha proferito un’offesa irripetibile a Gigio Donnarumma: ecco cosa è successo.

Grazie a questa vittoria gli azzurri di Roberto Mancini vincono il girone e si assicurano un posto nelle Final Four previste a metà giugno in Olanda.

Dopo l’enorme delusione dell’eliminazione dal Mondiale in Qatar l’Italia si rialza e lo fa vincendo un girone terribile nel quale erano inserite anche l’Inghilterra, la Germania e la sorprendente Ungheria di Marco Rossi. Decisivo, oltre alla vittoria contro gli inglesi a San Siro di qualche giorno fa, lo 0-2 contro i Magiari che ha permesso il sorpasso definitivo in classifica.

Gli azzurri di Roberto Mancini si sono imposti grazie a un gol per tempo. Nel primo è arrivato il vantaggio del solito Raspadori, bravo ad approfittare di un generoso regalo da parte dell’ex Bologna Adam Nagy. Nel secondo invece ci ha pensato Dimarco a ribadire in rete un gran cross rasoterra dell’ottimo Cristante. Nonostante il risultato parli chiaro, in realtà la partita è stata più complicata del previsto.

Non a caso la palma di migliore in campo è andata a Gianluigi Donnarumma, autore di diverse parate clamorose soprattutto nell’arco della ripresa. L’Ungheria infatti ha creato più di un pericolo che avrebbe potuto cambiare l’inerzia della partita, ma il portiere del PSG è stato bravissimo a evitare che ciò accadesse con interventi alcuni dei quali apparentemente impossibili. Inoltre Donnarumma è stato anche protagonista di un batti e ribatti con il ct ungherese: ecco cosa gli ha detto.

La rivelazione nel post-partita: ecco il commento di Rossi sul portiere del PSG

Subito dopo il termine della partita Marco Rossi ha commentato in conferenza la sconfitta subita dalla sua squadra dalla sala stampa della Puskas Arena di Budapest. Dopo aver elogiato il comportamento dei propri tifosi, il ct dell’Ungheria ha commentato la prestazione dell’estremo difensore italiano: “Donnarumma è il miglior portiere al mondo, non a caso è il portiere del PSG”.

Successivamente ha rivelato un retroscena relativo ad alcune parole proferitegli in campo: “Al termine della partita, ho richiamato l’attenzione di Donnarumma e ho detto qualcosa che non posso ripetere qui… Ma era riferito al fatto che ha fatto 2-3 parate miracolose. Gli li ho detto che ‘Ci hai rotto le… scatole’, ma in modo molto colorito”.

Insomma, un aneddoto divertente che va però a dimostrare tutta la frustrazione di Rossi per non essere riuscito in un’impresa storica. E chissà che gli insulti non siano scappati proprio in ungherese; in quel caso Donnarumma difficilmente avrebbe potuto capire.