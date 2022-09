Comunicato shock e annuncio del giocatore: “Non vogliono giocare per la Juventus”

Richiesta shock e revocazione immediata. Arriva l’annuncio che fa chiarezza e permette ai tifosi della Juventus di comprendere a cosa vadano incontro prossimamente.

Questi ultimi sono già reduci da una fase tutt’altro che semplice e tutto intendono affrontare tranne che situazioni che complichino ulteriormente la posizione di un club abituato da sempre a scenari totalmente diversi e da ormai un triennio alle prese con una realtà che quasi sembra non addirsi a quella che è la storica dimensione della Vecchia Signora. Non manca alla dirigenza e alla società la volontà di rialzarsi e la capacità di saper affrontare le asperità fin qui giunte, al netto della consapevolezza che le contromisure fin qui adoperate non abbiano permesso di raccogliere gli sperati frutti.

Il primo fallimento risale alla scelta di puntare su Sarri ormai tre anni fa, quando l’allenatore toscano giungeva a Torino per poter catalizzare un percorso totalmente antitetico rispetto al passato ma la cui posizione all’ombra della Mole Antonelliana ha iniziato a vacillare molto prima del previsto, portando Agnelli e adepti a sollevare dall’incarico l’ex Napoli e Chelsea dopo un solo anno in Piemonte. Archiviata anche la parentesi Pirlo, per il quale, col senno del poi, sembrerebbe esserci stata troppa poca pazienza, mister Allegri è nuovamente giunto sulla panchina della Juventus, distinguendosi però fin qui per un operato ben lungi da quello di un tempo.

Juventus, Di Maria e Paredes non vogliono giocare: l’annuncio che fa chiarezza

A complicare ulteriormente il momento della Juventus, già difficile per la serie reiterata di pareggi e sconfitte che attualmente vede Vlahovic e colleghi essere protagonisti unicamente di due vittorie in stagione e zero punti nel girone di Champions League, è stata la notizia giunta dall’Argentina circa la particolare decisione di Di Maria e Paredes. Questi ultimi sarebbero stati rei di aver chiesto di disertare la sfida con la Lazio a metà novembre.

La sfida proprio contro il su citato Sarri è infatti l’ultimo impegno prima del Mondiale in Qatar e ciò, secondo le primissime voci, avrebbe portato i due sudamericani a presentare ad Andrea Agnelli una lettera ufficiale, sottoscritta anche dal Conmebol e dall’Afa. L’obiettivo sarebbe dovuto essere quello di preservare i due ex PSG da eventuali infortuni e, con ogni probabilità, a rigor di logica, avrebbe sicuramente interessato i tanti altri giocatori dell’Albiceleste, molti dei quali militanti in Serie A.

Nemmeno il tempo di far circolare la voce, però, che Di Maria, da diretto interessato e consapevole di aver già generato non poche polemiche per atteggiamenti scarsamente graditi da quei tifosi che si aspettavano da lui comportamenti e contributi ben più nobili, ha fatto chiarezza. El Fideo ha infatti commentato la news etichettandola come fake news e, dunque, mettendo a tacere almeno per un po’ quella che sarebbe stata l’ennesima ondata di polemiche.