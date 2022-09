Milan, Leao ha deciso: il retroscena sul rinnovo con i rossoneri lascia tutti di sasso

Sono giorni caldissimi per Rafael Leao che dovrà dare molto presto una risposta definitiva al Milan per la questione rinnovo: il retroscena sulla trattativa ha sorpreso tutti, ecco cosa succederà.

L’attaccante portoghese è diventato un punto fermo per Pioli che vorrebbe puntare su di lui anche per il futuro. Da respingere ci sono però le super offerte dei top club pronti a mettere sul piatto tanti soldi sia per il Milan che per il giocatore.

Se c’è una cosa che i tifosi milanisti desidererebbero accadesse quella allora è il rinnovo di contratto di Rafael Leao. Il portoghese classe 1999 è cresciuto in modo esponenziale dal suo arrivo in Italia tanto da diventare l’MVP della scorsa Serie A. Dotato di caratteristiche uniche nel nostro campionato, Leao avrebbe le potenzialità per fare la differenza in ogni partita anche se ancora oggi non sempre lo dimostra.

Lo step che gli manca per diventare uno dei migliori è proprio questo: avere continuità di rendimento. In questa stagione è comunque partito bene con tre gol e tre assist nelle prime sei di campionato, migliorando già in percentuale i numeri dell’anno scorso. L’impressione è che se Leao dovesse continuare così fino alla fine, tutti quanti i top club del mondo farebbero carte false per acquistarlo.

Di mezzo inoltre c’è il Mondiale in Qatar con il suo Portogallo che potrebbe rappresentare un’ottima vetrina per mettersi ulteriormente in mostra. Per tutti questi motivi il contratto in scadenza nel 2024 spaventa tutti in casa Milan, con la dirigenza pronta ad affondare il colpo proprio in questi giorni. La forbice tra richiesta e offerta è ancora ampia, ma ci sono delle novità che faranno sicuramente piacere a tutti i tifosi.

Maldini svela tutto: ecco cos’ha detto il portoghese alla dirigenza rossonera

Durante il Festival dello Sport organizzato a Trento, il direttore tecnico del Milan Paolo Maldini ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport riguardo al futuro di Rafael Leao. La leggenda rossonera ha dichiarato: “Rafa ha una situazione difficile che deriva dal passaggio al Lille, questo lo sta condizionando molto e ha fatto sì che i nostri interlocutori spesso siano cambiati. Lui però è grato a noi e a me interessa quello che ci dice lui”.

Maldini ha poi continuato il suo intervento affermando quali sono le volontà del giocatore e del club: “Capisce che il percorso nei prossimi anni deve essere al Milan, lo capisce e ce lo dice. Poi ci sarà una trattativa ma noi sappiamo che i giocatori forti vanno pagati per il loro valore. Se la squadra crescerà ancora, Leao avrà tutto per competere al massimo. Poi certo, non esiste un incedibile per tutte le squadre del mondo”.

L’ex terzino del Milan e della Nazionale ha poi concluso lasciando molte speranza a tutti i tifosi rossoneri: “Se possiamo dire che ci sono buone possibilità di trovare un accordo con lui e lo Sporting? Sì, con lui sì. Con lo Sporting Lisbona noi non c’entriamo nulla”.