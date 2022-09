Biden preoccupato dalle elezioni in Italia: “Non possiamo essere ottimisti”

Nuova uscita da parte del presidente degli Stati Uniti che si dice preoccupato dal risultato delle elezioni politiche italiane. Biden si dice anche allarmato per ciò che potrebbe succedere negli Usa.

Joe Biden è preoccupato per il risultato delle elezioni politiche in Italia, la vittoria del Centrodestra e in particolare il risultato di Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni mette in allarme il presidente americano anche per le possibili ripercussioni che potrebbe avere negli Stati Uniti.

“Avete appena visto cosa è accaduto in Italia in quelle elezioni. State per vedere che cosa accadrà nel mondo. La ragione per cui mi preoccupo è che non potete essere troppo ottimisti neppure su che cosa accadrà qui” afferma Biden durante un ricevimento della Democratic Governors Association.

Per il presidente americano il risultato politico in Italia mette in discussione la democrazia nel nostro Paese e teme che lo stesso possa accadere in altri paesi occidentali. Il paragone che viene alla mente è quello della vittoria di Donald Trump alle elezioni Usa del 2016 e ciò che accadde lo scorso anno a Capitol Hill dopo la sua sconfitta, con manifestanti che forzarono la sicurezza ed entrarono in Campidoglio, incitati proprio dal tycoon e presidente uscente.

Biden mette in allarme anche in previsione delle elezioni di mid-term previste per il prossimo 8 novembre che vedrà il rinnovo della Camera e di un terzo del Senato americano. Ma anche sulla possibilità che Trump si ripresenti per la Casa Bianca alle prossime presidenziali.

LE REAZIONI

L’uscita di Biden non è però piaciuta a molti esponenti della politica americana. Il Segretario di Stato Antony Blinken ha messo “una pezza” alla dichiarazione del presidente affermando che gli Stati Uniti continueranno a “lavorare con il nuovo governo italiano a partire dall’appoggio all’Ucraina“. Karine Jean-Pierre, portavoce della Casa Bianca, ha affermato che “l’Italia è e resterà un partner affidabile della Nato e dell’Unione europea“, alcuni giorni prima aveva dichiarato che il presidente “sarà impaziente di avere una conversazione sostanziale quanto prima per tentare di garantire che la coesione finora così importante per la strategia in Ucraina resti salda. Non crediamo che, a prescindere dall’esito del voto, l’Italia in qualche modo si sfilerà dalla coalizione occidentale dei Paesi che sostengono Kiev. E crediamo che neppure i nostri partner chiave in Europa lo pensino, anche se questo non significa che sarà esattamente lo stesso che con Draghi”. Ancora nessun commento da parte della politica italiana e soprattutto di Giorgia Meloni e degli esponenti del Centrodestra.