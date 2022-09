Google Pixel 7: ora conosciamo prezzo, ordini e date di arrivo per colpa di un clamoroso spoiler di Amazon

Amazon, per un motivo o per un altro – sicuramente un errore dovuto ad una distrazione non volontaria -, ha divulgato delle importanti novità per quanto riguarda il Pixel 7 di Google. Le informazioni che sono state rilasciate per errore non sono molte, ma ciò che preoccupa è che, ora, siano di dominio pubblico. Ma di quali dettagli stiamo parlando con precisione? Vediamo che cosa è successo.

Mancavano pochi giorni, ma a quanto pare nessuno avrebbe mai potuto prevedere una situazione del genere. Involontariamente, Amazon ha svelato in anteprima alcune interessanti caratteristiche di Pixel 7 e Pixel 7 Pro. Il sito e-commerce, a sorpresa, ha brevemente pubblicato la pagina relativa all’acquisto dei due smartphone di casa Google, salvo poi fare una frettolosa marcia indietro che non è servita a nulla praticamente.

Infatti, la cancellazione della pagina, finita online per un errore, non ha fermato gli utenti dal raccogliere le informazioni necessarie per parlare a dovere del tema in questione. Ma come mai ha fatto così tanto scalpore questa vicenda? Semplice: la fuga di notizie che ha a che fare con Amazon ha confermato indirettamente che Pixel 7 e Pixel 7 Pro avranno gli stessi prezzi del modello precedente.

Gli eventi di presentazione per lo smartphone

Questo, seppur a noi non sembri essere una grande news, in realtà potrebbe danneggiare fortemente i piani della società. In ogni caso il dispositivo, ovvero il Pixel 7 come ricordiamo, si sarebbe presentato in configurazione da 128 GB, al prezzo di 599 dollari assieme alla sua versione 7 Pro che partirà da 899 dollari. È ovvio aspettarsi che i costi possano rimanere gli stessi anche in Europa, tuttavia teniamo a mente che in Italia Pixel 6 costa 649 euro e Pixel 6 Pro costa 899 euro, quindi, facendo un paragone, non ci sono così tante differenze come si potrebbe pensare effettivamente.

Come se non bastasse la pagina di Amazon ha dato delle certezze anche riguardo la data di uscita degli smartphone: negli Stati Uniti i Pixel saranno disponibili dal 13 ottobre, proprio una settimana dopo l’evento di presentazione che si terrà il 6 ottobre. Per quanto riguarda il nostro territorio non abbiamo nessuna conferma, almeno per il momento. Non si sa nemmeno qualcosa sulle date di lancio europeo; insomma, è tutto offlimits ora come ora.

Le restanti informazioni estrapolate dalla pagina parlono di un design molto simile al modello attuale, con una leggera modifica dell’altoparlante come unica differenza e della presenza della colorazione nera, che Google attualmente ha rinominato con l’appellativo “Obsidian”. Che sia l’annunciazione di qualcosa di particolare e mai visto prima? Difficile confermare che cosa sia ora.

Comunque sia ci teniamo a ricordarvi che l’evento ufficiale di presentazione di Pixel 7 si terrà il 6 ottobre, alle ore 16.00 italiane precisamente. Vi suggeriamo di non mancare all’appuntamento qualora foste degli appassionati dei prodotti di Google, soprattutto quando si parla dei Pixel. I dettagli di cui abbiamo trattato non sono male, quindi speriamo in bene.