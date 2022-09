Hanno una discussione per un gatto, 20enne sale in auto e investe un uomo di 43 anni che muore

La ragazza, 20 anni, è sotto accusa per aver investito e ucciso il 43enne dopo averlo accusato di aver cercato di investire un gatto lungo la strada

Siamo in California. Una ragazza di 20 anni è finita in manette, accusata di aver travolto e ucciso un uomo che a sua detta avrebbe cercato di investire un gatto in precedenza.

La ragazza H.S. Esser, 20 anni, da quanto si apprende, avrebbe provocato il decesso di Victor Anthony Luis, 43 anni. A divulgare la sua foto segnaletica è stato l’ufficio del Procuratore distrettuale della contea di Orange County. Sulla ragazza c’è una cauzione di 1 milione di dollari, come spiega l’ufficio del procuratore.

L’omicidio è occorso a Cypress domenica scorsa. La ventenne stava guidando la propria auto, quando si sarebbe affiancata al 43enne e lo avrebbe accusato di aver provato a mettere sotto un gatto in precedenza, come hanno spiegato i poliziotti.

Sia il 43enne, sia la ragazza, sarebbero scesi dalle auto e sarebbe nata un’accesa discussione, tant’è che la ragazza avrebbe detto agli agenti di avere una registrazione del litigio in questione. Alla fine di questa accesa discussione, la ragazza sarebbe tornata di nuovo sulla propria auto e prima che l’uomo potesse risalire sul suo veicolo, lo avrebbe investito e ucciso.

Purtroppo per l’uomo non c’è stato niente da fare, quando sono sopraggiunti i soccorritori, infatti, già aveva perso la vita. Il procuratore distrettuale, dopo questa morte, ha commentato:«Questa azione ha mostrato un completo disprezzo per la vita umana».

Victor Anthony Luis era papà di cinque figlie, e il prossimo novembre avrebbe dovuto diventare nonno. La sorella di Luis ha messo su una raccolta fondi su GoFundMe per pagare le esequie.