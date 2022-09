Biden in allarme per il voto italiano: «Avete visto cosa è successo in Italia?»

Il presidente americano fa trapelare la sua preoccupazione per la vittoria del centrodestra alle elezioni politiche italiane.

Le parole di Biden sul voto italiano: gaffe, allarme o messaggio tra le righe?

Il risultato del voto italiano – che ha visto imporsi nettamente la coalizione di centrodestra capitanata da Giorgia Meloni – non ha per nulla entusiasmato Biden. Che anzi lo ha preso come un monito. Dopo le dichiarazioni di rito nel post-voto, con le quali l Dipartimento di Stato americano si era detto «impaziente di lavorare con qualsiasi governo», Biden non manca di esprimere tutta l’insoddisfazione dei democratici Usa per la vittoria di Meloni e alleati.

E non solo. Il presidente degli Stati Uniti arriva a considerare il risultato delle Politiche italiane come un allarme per le cancellerie di tutto il mondo. A cominciare ovviamente da Washington.

Il presidente americano infatti ha menzionato l’esito delle elezioni italiane di domenica scorsa a Washington. Lo ha fatto in occasione di evento della Democratic Governors Association, una raccolta fondi organizzata dai governatori democratici. Biden li ha invitati a «non essere ottimisti» in vista delle elezioni di midterm del prossimo 8 novembre, che rischiano di portare i Repubblicani a conquistare la maggioranza nei due rami del Congresso.

Biden mette in guardia i dem

«Avete appena visto cosa è accaduto in Italia in quella elezione. State vedendo cosa sta accadendo intorno al mondo», ha detto Biden. Lo riporta su Twitter da Seung Min Kim, cronista di Associated Pres. «La ragione per cui mi preoccupo di dire questo – avrebbe aggiunto Biden – è che non potete essere ottimisti nemmeno su quello che sta accadendo qui». Stando a Seung Min Kim, Biden stava «lanciando un monito sul destino della democrazia».

Il senso del discorso di Biden, che era a braccio e non preparato, appare evidente: in Italia ha vinto una coalizione (o un partito) che mette a rischio la democrazia. Un’uscita che – come spesso capita a Biden – rompe gli schemi e contraddice le reazioni ufficiali arrivate in precedenza dalla Casa Bianca e dal Dipartimento di Stato. Dopo il voto Antony Blinken, il Segretario di Stato, aveva comunicato ad esempio che gli Stati Uniti avrebbero continuato a collaborare col nuovo esecutivo italiano a cominciare dall’appoggio a Kiev.

Comunque sia, le parole di Biden non mancheranno di suscitare polemiche e di agitare il dibattito politico italiano nelle prossime ore.