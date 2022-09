Mattia Caruso, ucciso da una coltellata al cuore: fermata la fidanzata che era con lui. Secondo gli inquirenti, infatti, sarebbero troppi i punti oscuri emersi dalle sue ricostruzioni.

Nuovi sviluppi in merito al barbaro omicidio di Mattia Caruso, 30enne ucciso in strada con una coltellata al cuore. L’episodio si era verificato nella notte tra domenica e lunedì, ad Abano Terme (Padova).

Secondo quanto viene riportato dai quotidiani locali, pare che nelle scorse ore sia stata fermata la fidanzata dell’uomo, Valentina Boscaro, la stessa che era con lui quella tragica notte. Pare non abbiano convinto gli inquirenti, infatti, le ricostruzioni offerte dalla donna.

Ancora troppi i punti oscuri sulla vicenda

Sono ancora tanti i punti oscuri su questa vicenda. Sul caso stanno lavorando Procura e carabinieri, che avrebbero raccolto testimonianze e ricostruzioni, oltre che le immagini immortalate dai filmati registrati dalla telecamera di videosorveglianza installata all’esterno del chiosco dei “Laghetti di Sant’Antonio”. Proprio i racconti della fidanzata di Caruso, però, pare non abbiano convinto a pieno gli inquirenti.

Secondo quanto è stato finora ricostruito, l’uomo sarebbe stato ucciso a seguito di una lite avvenuta nei pressi del parcheggio del locale, presso il quale si era recato insieme a Boscaro. Dopo aver trascorso lì la serata, se ne sarebbero andati verso le ore 23:30. Si sarebbero quindi diretti verso l’auto di lui, fino a che però il 30enne non avrebbe chiesto alla fidanzata di salire in macchina da sola. Mattia, secondo i racconti della donna, pare infatti si fosse intrattenuto con un altro uomo, poco lontano dal veicolo. Un misterioso uomo che l’avrebbe tuttavia accoltellato al cuore.

Caruso, tuttavia, invece di gridare o chiedere aiuto, sarebbe piuttosto risalito in macchina come se nulla fosse successo, senza nemmeno che la donna potesse notare la ferita o il sangue provocato dalla stesse. Soltanto in seguito sarebbe stato lanciato l’allarme, con il giovane privo di sensi ritrovato in una pozza di sangue. Mattia sarebbe stato dunque trasportato d’urgenza presso l’ospedale di Padova, ma ogni tentativo si salvargli la vita è purtroppo risultato vano. Troppo gravi le ferite riportate, con un fendente fatale che l’avrebbe raggiunto all’altezza del cuore.

I carabinieri, nel frattempo, indagano per omicidio volontario, e nelle prossime ore verrà effettuata l’autopsia sul corpo dell’uomo. Al momento, infatti, non è stato possibile risalire all’identità del killer nemmeno attraverso i filmati registrati dalla telecamera di videosorveglianza. Come riportato da il Gazzettino, infatti, la qualità del video è molto scarsa, e risulta impossibile dare un volto e un nome a quell’ombra scura e sospetta che si vede immortalata nelle immagini. Ad ogni modo, pare che possa attribuirsi a un individuo di sesso maschile.