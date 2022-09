Prof accoltellato a morte nel cortile della scuola: è giallo sul killer

Ancora mistero sull’omicidio di un insegnante: sul suo corpo senza vita sono stati trovati i segni di diverse coltellate.

Il cadavere del collaboratore scolastico è stato rivenuto nel cortile dell’istituto dove insegnava da molti anni.

È ancora giallo sulla morte di Marcello Toscano, 64 anni, insegnante di sostegno della scuola media «Marino Guarano» di Melito (Napoli) ed ex consigliere comunale di Mugnano. Lo hanno trovato martedì, in tarda serata, nel cortile della scuola dove lavorava da diversi anni. Qualcuno, quasi certamente chi lo ha ucciso, aveva nascosto il suo corpo senza vita in un’aiuola, a pochi metri dall’alloggio dell’ex custode dell’istituto.

Per le attenzioni degli investigatori si concentrano su uomo (pare un bidello della stessa scuola) a lungo sentito in caserma. Ieri in serata i carabinieri hanno convocato anche un’altra persona in caserma.

Sul cadavere dell’insegnante, stando alle ricostruzioni degli inquirenti di Melito e Marano, si trovano diverse ferite di arma da taglio. Il killer lo avrebbe ucciso con sei coltellate, con un fendente che lo avrebbe colpito tra petto e addome. Anche sugli scalini e dentro la vecchia casa del custode sono state trovate tracce di sangue. Una casa chiusa da anni, ma ieri trovata inspiegabilmente aperta. Le tracce potrebbero essere quelle dell’uccisore, o anche dello stesso Toscano che forse ha cercato di sfuggire alla furia omicida del suo assassino trascinandosi per qualche metro.

La scomparsa e poi il macabro ritrovamento

Martedì mattina Marcello Toscano, che viveva nel comune di Mugnano, sposato e padre di due figli, era uscito di casa. Come faceva sempre da anni si era diretto sul presto verso la scuola. Durante la mattina (tra le 12 e le 12.30) avrebbe ricevuto una chiamata. Successivamente l’insegnante poi chiesto a una collega di indicargli la posizione dell’istituto dove lavora, n via Delle Magnolie, sul proprio telefono cellulare, poi scomparso.

Ancora non è chiaro se doveva incontrare qualcuno, se avesse un appuntamento. Certo è che da allora dell’insegnante di sostegno non si è più saputo nulla. In passato Toscano aveva anche gestito una scuola privata. A lanciare l’allarme in serata è stato il figlio del 64enne che ha denunciato ai carabinieri di Mugnano la scomparsa del genitore. Verso le 21:30 la figlia di Toscano ha individuato la macchina del padre vicino alla scuola. Così ha chiamato i carabinieri che, una volta arrivati sul posto, hanno ispezionato la strutta all’interno e all’esterno. Un’ora dopo hanno trovato il cadavere dell’uomo.

La scuola «Marino Guarano» di Melito, dove insegnava Toscano, è finita diverse volte sulle cronache per casi di violenza. Come lo scorso maggio, quando un ragazzino fu accoltellato alla schiena. O come nel caso della ragazzina di 11 anni aggredita da una coetanea nei bagni. E negli anni precedenti anche alcuni insegnanti avevano subito delle violenze.