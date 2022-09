Ambra Angiolini: la stoccata a “X-Factor” rivolta al suo ex Massimiliano Allegri

Come ogni autunno che si rispetti, anche quest’anno ci pensa X-Factor ad allontanare la malinconia per la fine dell’estate. Tra i giudici, nella nuova edizione, vi è anche l’attrice, conduttrice e cantante Ambra Angiolini. Quest’ultima, di recente, proprio in una delle puntate del talent, ha fatto un chiaro riferimento alla storia d’amore finita con il suo ex, Massimiliano Allegri.

Il nome di Ambra Angiolini ci riporta inevitabilmente alla nostra infanzia, e agli anni in cui, ad appena 14 anni, la sua partecipazione a Non è la Rai fu per lei un trampolino di lancio. Da tale esperienza lavorativa, infatti, Ambra trasse riscontri più che positivi da parte del pubblico, cosa che le permise, pian piano, di gettare le basi per la sua carriera nel mondo dello spettacolo.

Ad oggi, però, Ambra non è più la ragazzina di Non è la Rai: è una professionista, una mamma e una donna che, come chiunque altro, ha affrontato gioie e dolori. Per ciò che concerne la vita privata, dal 2004 al 2015 la Angiolini è stata sentimentalmente legata al cantante Francesco Renga. I due sono diventati genitori di Jolanda e Leonardo, ma la loro relazione, purtroppo, non ha raggiunto il lieto fine. Nonostante ciò, sono sempre rimasti in buoni rapporti, proprio per il bene dei loro figli. Dal 2017, invece, Ambra ha iniziato un’intensa storia d’amore con Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus. Dopo un periodo di crisi, però, nel 2021 hanno deciso di lasciarsi, in maniera tutt’altro che pacifica.

Lo scorso 15 settembre, Ambra Angiolini ha iniziato la sua nuova avventura lavorativa in qualità di giudice di X-Factor, insieme a Fedez, Dargen D’amico e Rkomi. Ed ecco che, nel corso della terza puntata del talent, l’attrice ha fatto una rivelazione che nessuno si sarebbe mai immaginato, proprio sulla sua storia finita con Allegri. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

La battuta “pungente” di Ambra Angiolini

Ambra Angolini è sempre stata una donna molto riservata, motivo per il quale, nel corso della terza puntata di X-Factor, ha lasciato tutti di stucco. In tale occasione, infatti, la celebre conduttrice è salita sul palco e, senza troppi giri di parole, ha affermato quanto segue: “Se non avessi fatto dodici mesi di psicoterapia, visto il mio ultimo ex, tu saresti sicuramente il prossimo”. Inutile precisare, ovviamente, che in pochissimo tempo la frase pronunciata da Ambra ha fatto il giro del Web.

Ritrovare il sorriso

Così come dopo ogni temporale un meraviglioso arcobaleno è sempre pronto a spuntare nel cielo, dopo la sofferenza per la fine della relazione con Allegri, anche per Ambra Angiolini sta pian piano tornando il sereno.

Stando a quanto rivelato da Diva e Donna, infatti, sembra che la conduttrice stia ritrovando il sorriso accanto all’attore Francesco Scianna.