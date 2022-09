Ilary Blasi e Francesco Totti, la richiesta della conduttrice per la separazione fa infuriare l’ex capitano

Nonostante il silenzio di entrambi, continua la diatriba sugli accordi per la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Inizialmente si è parlato spesso dell’eventualità che i due riuscissero a ricorrere alla separazione consensuale. Alla luce di quanto accaduto di recente, però, sembra che tale modalità non possa essere attuata.

La separazione tra Totti e la Blasi continua a essere al centro di rumors e indiscrezioni, specie dopo l’intervista che l’ex capitano della Roma ha rilasciato alcune settimane fa al Corriere della Sera. Sembra che i due non si siano lasciati pacificamente, ma nonostante ciò, entrambi pensano a rendere primaria la serenità e la tranquillità dei loro tre figli.

Poco dopo l’annuncio della fine del loro matrimonio, avvenuto lo scorso 11 luglio, era stata paventata l’ipotesi della cosiddetta separazione con negoziazione assistita. Di cosa si tratta? Di una procedura risalente al 2014 che prevede l’intervento dei soli legali delle due parti, evitando così la causa in tribunale. Una volta stipulati, gli accordi vengono illustrati al giudice al quale, ovviamente, spetta l’ultima parola.

Stando a quanto rivelato di recente dal Corriere della Sera, però, sembra che la battaglia legale tra Ilary e Francesco sia destinata a durare ancora per un bel po’. Il motivo del disaccordo tra le parti, infatti, sembra essere inerente alla richiesta degli alimenti. Ecco, a tal proposito, quali sono le ultime indiscrezioni.

Il “no” di Francesco Totti alla richiesta di Ilary Blasi

Le separazioni non sono mai facili, e spesso accade che, in tale circostanza, per le due parti risulti molto difficile arrivare a un accordo che rispecchi il volere di entrambi. Questo sta accadendo anche a Ilary Blasi a Francesco Totti che, attualmente, sono impegnati nella battaglia legale inerente, appunto, alla scelta di mettere fine al loro matrimonio. Stando a quanto rivelato dal Corriere della Sera, sembra che Francesco abbia rifiutato le condizioni per le quali Ilary Blasi avrebbe firmato la separazione consensuale. La conduttrice, per l’esattezza, avrebbe chiesto in totale trentasettemila euro di alimenti, di cui venti per lei e diciassette per i tre figli della coppia. Tra le pagine del quotidiano precedentemente citato, inoltre, si apprende che l’ex calciatore avrebbe fatto una controproposta: nessuna cifra per l’ex moglie e settemila euro mensili per i tre ragazzi. Questo totale disaccordo, dunque, potrebbe portare Totti e la Blasi dritti in tribunale. Se così fosse, i tempi per elaborare la sentenza sarebbero di circa sei/sette mesi.

Borse, Rolex e beni da spartire

Tutti ricorderete, senza dubbio, l’accusa che Francesco Totti ha rivolto a Ilary Blasi sul Corriere della Sera inerente alla sparizione della sua collezione di Rolex. Per ripicca, l’ex calciatore ha nascosto alcune delle borse della conduttrice che Ilary, tra un tentativo di accordo e l’altro, sembra abbia provato a recuperare.

Oltre a borse e orologi di lusso, in ballo ci sono anche le quote di due società e i beni immobili di entrambi. Ilary, infatti, possiede due appartamenti, due garage e una nuda proprietà su una parte della villa dove per anni ha vissuto con il suo ex marito. Francesco, invece, è proprietario di due magazzini, due garage, della casa a Sabaudia, di un appartamento, della famosa villa dell’EUR e di una casa nel quartiere AXA.