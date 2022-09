Ancelotti chiama due club di Serie A: proposto un affare di mercato

L’allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti chiama due squadre di Serie A. Prende forma una trattativa di mercato.

I Blancos stanno apportando diversi cambiamenti alla rosa in questi ultimi anni. Un esubero potrebbe avere un futuro nel campionato italiano.

Carlo Ancelotti sta vivendo una seconda esperienza da sogno con il Real Madrid. I Blancos sono campioni di Spagna e d’Europa in carica e hanno iniziato la stagione in corso vincendo tutte le partite di campionato e Champions. L’allenatore italiano sta valorizzando i giocatori della rosa: i talenti di Vinicius, Rodrygo, Valverde, Camavinga e Tchouameni stanno emergendo grazie al suo lavoro. Inoltre, anche la vecchia guardia sta vivendo una nuova giovinezza, con Modric e Benzema ancora protagonisti assoluti nonostante l’età.

Tuttavia, alcuni elementi della rosa sono in esubero. Il club sta cercando di ringiovanire e, di conseguenza, potrebbero esserci alcuni addii fra gennaio e la prossima estate. In particolare, qualcuno potrebbe avere futuro in Serie A.

Futuro in Serie A per un esubero del Real Madrid? Primi contatti in corso

Il clima in casa Real Madrid è molto sereno. I giocatori stessi hanno parlato più volte del clima che si respira dentro lo spogliatoio: è una grande famiglia. La scorsa stagione è stata ricca di emozioni e colpi di scena: il cammino in Champions è stato adrenalinico grazie alle rimonte quasi impossibili con PSG, Chelsea e City.

Il presente è roseo, ma il club pensa anche al futuro. Per questo, nonostante l’addio improvviso di un senatore come Casemiro, si è deciso di dare fiducia assoluta ai giovanissimi Camavinga e Tchouameni (per ora pienamente ripagata).

Ad ogni modo, ci sono ancora alcuni giocatori in esubero all’interno della rosa che non riescono ad avere continuità. È il caso di Hazard, spesso alle prese con problemi fisici, ma che sta piano piano trovando spazio. Discorso simile per Asensio: lo spagnolo è stato protagonista durante la gestione Zidane, ma ora Ancelotti gli preferisce Valverde o Rodrygo e si parla di un possibile clamoroso passaggio al Barcellona a parametro zero.

Infine c’è Mariano Diaz, attaccante che ha raccolto la troppo pesante eredità di Ronaldo (ha indossato l’iconica numero 7 per un anno), ma che non è riuscito a rispettare le aspettative.

Salvo clamorose sorprese, dirà addio al Real al termine della stagione. Di fatto è fuori dal progetto tecnico e non vede il campo con regolarità da anni ormai. Secondo alcune indiscrezioni, i suoi agenti avrebbero contattato Inter e Milan per proporlo a parametro zero per la prossima estate. Entrambi i club potrebbero liberare uno slot in attacco al termine della stagione (Dzeko e Ibrahimovic) e cercheranno un nuovo centravanti.

Ad ogni modo, il nome di Mariano Diaz non scalderebbe le dirigenze milanesi, che per ora hanno altre priorità. Per ora si tratta solamente di indiscrezioni e non c’è nulla di confermato, perciò si è ancora molto lontani da una trattativa vera e propria. Ciò che c’è di certo, però, è che l’attaccante cambierà maglia fra pochi mesi.