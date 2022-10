Separazione Totti-Blasi, ennesimo annuncio e confessione in diretta che approfondisce e incuriosisce ancora di più la non poco discussa vicenda.

Sulla bocca di tutti ormai da tempo, Francesco e Ilary rappresentavano fino a qualche tempo fa una sorta di coppia perfetta, accomunata dall’amore filiale e dalla capacità di saper resistere alle tentazioni che caratterizzano quasi sempre un mondo ricco di soldi e fama come quello appartenente a entrambi ma che per più di una decade non era riuscito a intaccare relazioni e sentimenti spesso influenzati da parametri esterni come questi.

Da qualche mese, però, come ormai noto a tutti, la nota coppia romana non è più tale, a causa di una separazione della quale si era detto e scritto a partire dal mese di marzo ma sulla quale i diretti interessati si erano espressi in modo netto e deciso, etichettando come fake news tutte le voci diffusesi. Col senno del poi, come evidenziato dallo stesso verificarsi dei fatti, la realtà è stata però ben altra e le stesse smentite da parte dello storico capitano della Roma e l’ex consorte sono risultate delle semplici mosse per prendere tempo e, soprattutto, preservare il bene di quei tre figli rappresentanti ad oggi l’ultimo e vitale segno di un amore che non è più.

Divorzio Blasi-Totti, annuncio bomba: “Ecco quando è iniziato tutto”

Tante le persone interessatesi a tale vicenda, complice l’importanza e il rilievo dei protagonisti e il valore che entrambi hanno rappresentato per gli amanti del gossip ma anche per chi semplicemente si interessi delle vicende amorose dei più famosi. Non finiranno di certo oggi i tanti rumors, complice una quasi ormai universale volontà di commentare quanto accaduto, con una sorta di rincorsa al lancio della notizia bomba da parte anche di chi magari sia in cerco di notorietà.

Non è però questo il caso della seria Paola Ferrari che ha svelato alla Vita in Diretta, programma pomeridiano di Rai Uno, singolari retroscena legati al divorzio. Tra le varie cause ci sarebbe un episodio, professionale e privato, che ha interessato la Blasi e quel 10 da poco ritiratosi controvoglia dalla squadra alla quale ha dato tutto durante la propria carriera. A seguire l’annuncio.

“Ho visto alcuni momenti. Tutto nasce cinque anni fa quando Totti lasciò il calcio. Visse un momento molto complicato, doveva andare a Miami a giocare con Nesta, lo aveva detto anche ai figli. In qualche modo poi è stata lei che ha voluto restare in Italia, perché lei tiene molto al suo lavoro, e fa bene perché è giusto, ma non gli ha lasciato spazio. Non gli ha lasciato quello spazio in quel momento difficile per lui. Lei è andata avanti in modo egoistico, ma anche corretto, ma andando avanti per la sua strada. Lì c’è stato l’inizio della rottura”.