Ballando con le Stelle, favoritismi in questa edizione? Milly Carlucci sbotta: “Chi sospetta…”

Le dichiarazioni di Milly Carlucci hanno fatto luce su alcuni sospetti sorti a pochi giorni dalla messa in onda delle nuova edizione dello show. Ma cosa ha detto di preciso la timoniera di Ballando con le Stelle e perchè le sue parole hanno sollevato curiosità?

Ballando Con le Stelle, Milly Carlucci fa chiarezza sulla questione, non ci sono più dubbi

Manca davvero pochissimo all’esordio della nuova edizione di Ballando con le Stelle, lo show del sabato sera condotto da Milly Carlucci. Proprio in occasione del lancio del programma, la padrona di casa dello show ha rilasciato delle dichiarazioni importanti, facendo chiarezza su di una vicenda che ha catalizzato l’attenzione del web. La faccenda riguarda la partecipazione allo show del compagno di Selvaggia Lucarelli, alcuni hanno azzardato che potrebbero sorgere dei favoritisimi.

Sul punto la conduttrice, nel corso dell’intervista ha detto: “Qualcuno ipotizza favoritismi da parte di Selvaggia nei suoi confronti, ma io penso che lei, per non rischiare di essere considerata di parte, con lui sarà ancora più rigida”.

Ballando con le Stelle, c’è grande attesa per la messa in onda della prima puntata

Poi Milly circa la partecipazione di Maria Flavi ha dichiarato: “Ha deciso di buttarsi, sa che da noi non si fa scempio delle carriere e delle storie dei concorrenti”. Poi ha dichiarato: “Noi siamo rispettosi e sensibili. Marta, poi, è uno dei volti più amati, soprattutto dalle donne, per via del suo famoso programma Agenzia Matrimoniale” .

C’è grandissima attesa da parte dei telespettatori per la ripartenza dello show, il format va in onda da anni ed anni ma si mantiene stabile negli ascolti, segno inequivocabile del grande apprezzamento da parte del pubblico che non è mai stanco del programma. Dietro ad un simile successo c’è il lavoro intenso e senza sosta di una grande squadra che offre anno dopo anno un prodotto di qualità ai suoi fan.