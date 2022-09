Uomini e Donne, scontro tra Riccardo e Armando: “La mia porta per te è chiusa per sempre”

Duro scontro oggi in studio a Uomini e Donne tra i cavalieri Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri: ecco tutto quello che è successo in puntata.

Loro sono due grandi protagonisti del programma cult di casa Mediaset, ideato e condotto da Maria De Filippi da oltre vent’anni su Canale 5, Uomini e Donne. Stiamo parlando dei cavalieri Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri.

I due, in più di un’occasione, in passato, si sono scontrati duramente nel parterre del programma di Cologno Monzese, in particolar modo per la relazione tra Riccardo Guarnieri e la dama Ida Platano, grande amica di Armando Incarnato.

Il ritorno di Riccardo Guarnieri sul finire della scorsa stagione e il conseguente tira e molla con Ida Platano, ha di nuovo messo l’uno contro l’altro. Ma ecco cosa è successo oggi in puntata.

Le accuse di Armando

Nelle scorse puntate di Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri ha manifestato l’intenzione di corteggiare la tronista Federica Aversano ma, Maria De Filippi, ha ricordato al cavaliere che, in tal caso, dovrebbe necessariamente passare al trono classico. Alla fine, dopo diversi tira e molla – con anche una parziale aperta da parte di Federica – Riccardo ha deciso di rinunciare. Armando si è rivolto direttamente prima alla tronista: “Fai attenzione a uno che ha preso in giro tutti quanti”, e poi a Riccardo: “Sei tu che hai detto che volevi conoscere lei. Maria ti ha detto ti devi sedere la, hai fatto un passo indietro. Non torno indietro tanto per. Se ti piaceva la contattavi sui social questa estate, la porta di casa mia per te sarà chiusa a vita!”.

Riccardo e la nuova dama

In seguito, Riccardo Guarnieri ha avuto una discussione anche con la nuova dama – per la quale ha manifestato interesse – Cristina. Ha spiegato la donna: “Non ti vedo un uomo deciso, un po’ una bandiera, secondo me non sei qui per una storia d’amore, alla nostra età la bellezza è secondaria, il mio obiettivo è innamorarmi”.

E Riccardo Guarnieri ha risposto: “Cosa sto facendo di incoerente!”. A questo punto Armando ha ribattuto: “A differenza tua ho avuto il coraggio di insistere. Perchè devi ironizzare sul mio biondo? Perchè mi chiami ragazzo biondo? A differenza tua mi sono fatto avanti senza avere paura, io amo osare, tu invece sei fumo, mi sono mai sbagliato sul tuo conto?”.