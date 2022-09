Alessandra Celentano svela: “Lei è stata la ballerina migliore della storia di Amici”

Il talento è una dote innata, ma per svilupparlo sono richiesti studio e determinazione. Ed è proprio questo l’obiettivo del talent show Amici di Maria De Filippi: trasformare giovani talentuosi in grandi professionisti. Per raggiungere lo scopo, Queen Mary ha scelto di affidare il compito ad alcune delle personalità più competenti del mondo della danza e del canto. Tra esse vi è, senza dubbio, Alessandra Celentano.

Diciannove anni fa ha compiuto l’ingresso nella scuola di Amici di Maria De Filippi Alessandra Celentano, colei che è stata definita da molti l’insegnante più severa del talent. Il rigore e la disciplina applicati dalla Celentano nel suo metodo di insegnamento, però, sono frutto di anni di duro lavoro, di studio, di sacrifici e di dedizione totale all’arte della danza classica, oltre che alla competenza acquisita nel tempo.

Alessandra, infatti, ha iniziato a ballare in giovanissima età, e da allora ha fatto della danza prima la sua passione, e poi il suo lavoro. È stata prima ballerina, Maître de ballet e coreografa, e durante la sua lunga carriera artistica ha collaborato con le personalità più illustri del mondo della danza.

In qualità di insegnante della scuola di Amici, la Celentano ha seguito e impartito lezioni a molti dei ballerini che, negli anni, hanno partecipato al talent. In una lunga intervista di recente rilasciata, Alessandra Celentano ha rivelato il nome di chi, secondo lei, è stata la migliore allieva – inerente alla sua disciplina – del programma di Maria De Filippi.

La ballerina migliore di “Amici” secondo Alessandra Celentano

Tutti ricorderete, senza dubbio, Anbeta Toromani, la bravissima ballerina di origini albanesi che si classificò seconda nell’edizione del talent show di Maria De Filippi del 2003. Ebbene, stando a quanto rivelato da Alessandra Celentano nel corso di una recente intervista rilasciata al settimanale Oggi, è stata proprio Anbeta, secondo lei, la miglior ballerina che Amici abbia mai conosciuto.

Differenze generazionali

Prima di dedicarsi all’insegnamento, come precedentemente accennato, Alessandra Celentano ha praticato l’arte della danza per molti, molti anni. Il successo, però, non si ottiene di certo in poco tempo, ma è il frutto che si raccoglie dopo anni trascorsi a studiare e a migliorarsi. Ecco, a tal proposito, quanto affermato da Alessandra alla rivista Oggi, in riferimento alle differenze tra la sua generazione e quella odierna: “La danza è un’arte totalizzante che chiede dedizione assoluta. Io da ragazzina mi allenavo per ore, rinunciavo a uscire con le amiche, non c’erano feste né weekend, solo lavoro e studio. Ma i ragazzi non sono preparati psicologicamente a fare sacrifici. E non è colpa loro, ma di genitori e insegnanti”.

E riguardo agli allievi che nelle ultime edizioni hanno partecipato ad Amici, la Celentano ha affermato: “Oggi i ragazzi sono più ‘sgamati’, più preparati a un’avventura di questo genere. Ma quando chiedo: ‘Ti aspettavi fosse così duro?’, mi rispondono: ‘Da fuori si vede che è pesante, ma non così tanto‘”.