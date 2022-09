Il racconto di Belen Rodrigue: “Trascinata per i capelli e legata, così ho salvato la mia famiglia”

Nel corso di un’intervista, Belen Rodriguez ha parlato della sua infanzia e della sua vita in Argentina prima del successo: ecco le parole della conduttrice.

Lei è una delle conduttrici, showgirl e influencer più note ed amate dal grande pubblico, da anni uno dei volti più famosi del piccolo schermo, al timone di tantissimi programmi di successo. Nella scorsa stagione, ha condotto su Canale 5 Tu Si Que Vales, e il programma di Italia Uno Le Iene, insieme a Teo Mammucari.

Stiamo parlando chiaramente di Belen Rodriguez che, da alcune settimane, è tornata alla conduzione della nuova stagione si Tu Si Que Vales. Ma oggi parliamo della vita privata della showgirl che, da ormai da diversi mesi, vive una storia d’amore con il suo ex marito Stefano De Martino.

Ma di Belen Rodriguez si è parlato molto anche durante il programma di Canale 5 Grande Fratello Vip 7, a causa della partecipazione del suo ex compagno, e papà di sua figlia Luna Marì, Antonino Spinalbese.

Le parole di Belen Rodriguez

Nel corso di un’intervista rilasciata a 7 Corriere, Belen Rodriguez ha raccontato per la prima volta della sua infanzia, tutt’altro che facile, in Argentina. La showgirl ha parlato del periodo, quando lei era piccola, in cui la sua famiglia perse tutto e si ritrovò a vivere in campagna, non lontano dalle favelas. Ha raccontato: “Un giorno arrivano da noi in otto, armati e drogati di colla. Io ero in giardino, mi prendono per i capelli, mi trascinano dentro. Ci legano, pistole puntate alla testa e ci rubano tutto: dalle tazzine di caffè alle forchette. Dalla televisione alle lenzuola. Vestiti, scarpe, mutande, il mio book fotografico da modella. Ho pensato: se non mi uccidono tutto il resto va bene, il resto lo posso dimenticare. Dopo otto ore vanno via con tutte le nostre cose, ma ci lasciano vivi”.

Poi, il viaggio in Italia, per iniziare la sua carriera da modella: a Riccione, si ritrova insieme ad altre sette ragazze ad un concorso, pur non avendo il permesso di soggiorno. La carriera di modella dura poco perché si aprono per lei le strade del piccolo schermo. Belen Rodriguez ha raccontato che con i primi soldi guadagnati ha comprato una casa ai suoi genitori: “Una casa nel posto dei ricchi, con sicurezza h24 e cancelli. Oggi che loro sono qui, in Italia, è come essere tornati indietro nel tempo. Domani mio padre arriva a Napoli per costruire una casa sull’albero a Santiago. Da settimane guarda tutorial su YouTube”.

Il ritorno di fiamma con Stefano De Martino

Come accennato, Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono tornati insieme. Anche se la notizia era stata diramata da tempo, soltanto recentemente i due si sono mostrati insieme sui social. I due, che si sono sposati nel 2013, hanno avuto un figlio, Santiago.

Nella casa del GF Vip 7, Antonino Spinalbese ha parlato della fine della storia d’amore con Belen, parlando di errori da parte sua ma anche di una certa incompatibilità. Al momento, la showgirl ha preferito non commentare.