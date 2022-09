Chiara Ferragni, la camicia trasparente è da infarto: l’influencer sfida ancora la censura

L’inarrestabile successo di Chiara Ferragni è oramai sotto gli occhi di tutti. Da semplice fashion blogger, infatti, Chiara è riuscita a raggiungere obiettivi inimmaginabili e quest’anno, ancora una volta, si ritrova a essere una delle regine indiscusse della settimana della moda di Parigi.

Dopo Milano, è adesso il turno di Parigi. Nella capitale francese, infatti, è attualmente in corso la settimana della moda, uno degli eventi più importanti per tutti coloro i quali lavorano in tale settore. Sfilate e cambi d’abito sono all’ordine del giorno, e le strade della città si popolano delle personalità più in vista del campo del fashion.

A un evento del genere non può di certo mancare lei, Chiara Ferragni, l’imprenditrice italiana che, dal nulla, è riuscita a rendere la sua passione più grande in un vero e proprio lavoro.

Ad oggi, Chiara continua a essere una delle influencer più seguite sui social, con un profilo Instagram che conta quasi trenta milioni di follower. Le sue proposte di outfit fanno subito il giro del Web, e con i look audaci e decisi che da un po’ di tempo a questa ha deciso di sfoggiare continua a riscuotere sempre più successo. Uno di essi, la Ferragni ha deciso di esibirlo proprio nel corso della settimana della moda di Parigi, in occasione della sfilata firmata Schiaparelli. Scopriamolo insieme.

Osare con stile

Questo scatto meraviglioso è stato realizzato dal fotografo Francesco Romano, durante la settimana della moda di Parigi in corso proprio in questi giorni. La presenza di Chiara Ferragni agli eventi è ovviamente richiestissima, e per partecipare alla sfilata di Schiaparelli, l’imprenditrice ha sfoggiato un look all’insegna del nero e dell’oro, a metà tra lo stile bon-ton e quello audace. Pantaloni a vita alta, cintura con un importante dettaglio in oro e una maglia totalmente trasparente a maniche lunghe con copricapezzoli dorati sul seno: è questo l’outfit scelto dalla Ferragni per la giornata di giovedì 29 settembre. Per completare il suo look, Chiara ha optato per un bellissimo cappello a falda larga, posato elegantemente sui capelli raccolti.

Chiara e Valentina Ferragni insieme a Parigi

Alla settimana della moda di Parigi è presente anche Valentina Ferragni, sorella minore dell’imprenditrice digitale. Anch’essa, così come Chiara, è un’icona del mondo della moda, e alla sfilata di Schiaparelli ha optato per un outfit completamente diverso da quello scelto da sua sorella.

Come si evince dagli scatti pubblicati su Instagram, infatti, Valentina ha indossato un abito bianco con gonna mini e maniche corte; la parte superiore del vestito, invece, è caratterizzata da ricami concentrici che mettono in evidenza la particolarità del “seno a punta”. Due look diversi, ma entrambi dallo stile inconfondibile, quelli scelti dalle sorelle Ferragni, complici sia nella vita sia nel lavoro.