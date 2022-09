Amici 22, Arisa scoppia in lacrime: il piano di Ramon contro la Celentano

Un diabolico piano ai danni della Celentano è stato messo a punto da Ramon e da altri allievi della scuola di Amici. Nel corso dell’appuntamento pomeridiano con il programma è andato in onda proprio il momento in cui i ragazzi hanno deciso di tramare alle spalle della maestra di danza classica, il tutto ovviamente con estrema innocenza ed ironia. Arisa invece “versa fiumi di lacrime” Ecco cosa è accaduto.

Amici 22, Ramon con la complicità di altri allievi mette a punto un piano contro la Celentano

Nel corso della puntata di Amici 22 andata in onda il 30 settembre su Canale 5, i ragazzi sono stati pizzicati a tramare alle spalle della Celentano. Tutto è nato da Ramon, il ballerino ha deciso di mettere a segno un bel piano contro la maestra di danza classica, Alessandra Celentano. Ramon con l’aiuto di Ludovica si è reso protagonista del datytime, mandando i fan in visibilio.

Proprio Ludovica dovrà affrontare una prova impegnativa, dovrà infatti indossare durante la performance un look sensuale e provocante. Emanuel Lo, il suo insegnante non si è detto propenso, nonostante il fatto che la ballerina abbia accettato di mettersi in gioco. “Io non accetto la prova, tu sei qui per fare arte, la tua, questa sembra più una prova costume. Se la maestra ti vuole mettere alla prova, possiamo fare tutte le prove che richiedono il danzare” – ha detto il professore.

Ramon da consigli a Ludovica, intanto Arisa scoppia a piangere, ecco perchè

Ludovica ha poi spiegato ai suoi compagni cosa le aveva detto Emanuel Lo e, Ramon a questo punto le ha dato un consiglio davvero simpaticissimo: “Posso darti un consiglio però? Imparatela in ogni caso. Perché se succede il putiferio, tu le dici guarda io la faccio, ma non mi spoglio. Perché non ha senso, è un compito di ballo? Io se vuoi ballo, ma come voglio io. Ci sarà tutto un discorso fra Celentano e Emanuel Lo che parleranno solo del fisico. Poi dopo Ludovica si alzerà dal banchetto, andrà dalla Celentano e le dice Se vuole io le faccio vedere il pezzo, perché io l’ho studiato lo stesso, ma lo faccio vestita così”- le ha detto il danzatore.

Poi ha continuato dicendole: “Io non penso che se nella lettera ci fosse stato scritto Ti puoi vestire come vuoi te l’avrebbe fatta fare capito? Quindi tu da ragazza matura proponi e dici Io giustamente questo compito l’ho preso alla lettera perchè mi sembrava un compito corretto. Non mi sembrava corretto mettermi a nudo perché tanto è evidente che il mio fisico è questo. Se volete ve la faccio vedere lo stesso perché io l’ho lavorata da sola, però vestita così come sono ora. Si alza lo studio, totale.”

Arisa invece si è commossa, la cantante si è lasciata andare all’emozione ascoltandoFederica, che si è esibita con il brano Ti dedico il silenzio di Ultimo: “Sei brava! Si sente tutto” ha detto Arisa, asciugandosi le lacrime.