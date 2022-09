GF Vip, Charlie Gnocchi insulta duramente Attilio Romita: “Mer** vivente”

Scoppia la polemica nella casa più spiata d’Italia. A discutere questa volta sono stati Charlie Gnocchi ed Attilio Romita, ed il video della discussione ha fatto velocemente il giro della rete. Ma cosa è accaduto di preciso e perchè Charlie Gnocchi ha offeso il giornalista?

Grande Fratello Vip, volano stracci tra i due concorrenti, ecco cosa è accaduto

Il Grande Fratello Vip è iniziato da qualche settimana ma, sono già sorte le prime insofferenze che sono degenerate in accese discussioni. Alla base delle motivazioni dello scontro avvenuto recentemente c’è la spesa giornaliera. Wilma Goich ha detto la sua, asserendo che per fare la spesa in modo ottimale si dovrebbero tenere presente le esigenze del gruppo e solo in secondo luogo fare luce su eventuali allergie, intolleranze etc.

A questo punto Romita ha replicato e con sincerità ha detto: “Siete surreali quando fate la spesa…” , una frase la sua che è stata l’inizio della polemica scoppiata nella casa. Da quel momento infatti l’aria è diventata sempre più tesa sino a scoppiare una forte discussione tra i due concorrenti.

Charlie Gnocchi sbotta contro Romita, il web trova le sue parole eccessive

Charlie Gnocchi ha preso la parola ed ha risposto al giornalista :“Allora vieni te. Vieni tu! E allora taci. Ma siamo surreali, cosa vuol dire, siamo surreali? E’ un’offesa. Ma dai, ma falla tu invece. Surreale è un’offesa, noi non siamo surreali…”. Romita ha invitato Charlie a tranquillizzarlo dicendogli che non aveva alcun intento offensivo con la sua frase ma Charlie ha replicato pesantemente: “Vuoi fare l’intellettuale e sei una me**a vivente. Ma vaffanc*lo va…”– ha sbottato.

Sul web il video della discussione si è diffuso velocemente ed in tanti non hanno gradito le parole di Charlie. Ci sono stati migliaia di commenti con i quali i telespettatori del programma hanno ribadito quanto siano state inopportune le offese, definite fuori luogo ed estremamente eccesive.