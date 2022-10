GF Vip 7, Mehmet esiste: “Conosco Gegia ma non parlo” e poi sparisce | Cosa nasconde?

Cosa sta accadendo nella casa più spiata d’Italia? Un nuovo mistero si abbate sul reality ed i telespettatori non fanno che chiedersi altro: “Mehmet esiste davvero?”-si, ma pretende il silenzio. Gegia dunque non ha detto una buglia, il bel turco c’è e lei lo conosce per davvero.

Grande Fratello Vip, Mehmet esiste a dirlo è anche Gegia

Gegia non ha affatto mentito, Mehamet è uno uomo che conosce sul serio. Il conduttore dello show, il giornalista Alfonso Signorini nel corso della puntata del programma andata in onda di recente ha sviscerato un po’ il nocciolo della questione, parlando del flirt tra la Vippona e il misterioso uomo turco di cui ha parlato. Signorini le ha anche fatto una proposta lanciandole un appello, quello di presentare Mehmet al mondo.

Gegia ha svelato di averlo conosciuto in aeroporto a Istanbul, lui è stato molto accorto e premuroso, hanno scambiato qualche parole e poi si sono sempre sentiti attraverso chiamate e messaggio. Poi ad un certo punto non si sono più visto perchè Mehmet è partito per l’Afrinca dove lavora ma Gegia sogna di poter ricontrarlo.

Gfv, Mehmet esiste e conosce Gegia, ma della sua vita privata non vuole parlare, ecco cosa ha detto

Sul web sino a qualche giorno fa, sono divampati i sospetti circa la reale esistenza dell’uomo, ipotizzando una messa scena stile Mark Caltagirone, ma Signorini ha fatto luce sulla questione, mettendo a tacere ogni dubbio, mostrando foto del Mehmet di Gegia.

Fanpage ha parlato con Mehmet e lui ha ammesso di conoscerla: “La conosco, ma non parlo della mia vita privata”. Poi via messaggio ha fatto sapere: “Dozzine di persone mi contattano ogni giorno e mi chiedono le stesse informazioni. Non rilascio interviste a proposito della mia vita privata. Gegia sta partecipando al programma e sono davvero arrabbiato con coloro che intendono manipolare questa situazione. Non intendo commentare”.