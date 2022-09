Donnarumma, il futuro resta incerto: ecco l’incredibile ipotesi di mercato

Il futuro di Gianluigi Donnarumma resta senza certezze: per il portiere del PSG spunta un’incredibile ipotesi di mercato, ecco quale.

Il numero 1 della Nazionale non sembra sentirsi pienamente apprezzato a Parigi e pertanto la sua permanenza resta incerta: su di lui torna una vecchia contendente, ecco chi.

La pausa Nazionali dedicata alla conclusione della prima fase di Nations League ha regalato tanti temi all’Italia, uno su tutti il ritorno ad alti livelli di Gigio Donnarumma.

L’estremo difensore ex Milan ha vissuto un’ultima stagione davvero complicata sotto tutti i punti di vista minando gran parte delle certezze sul suo conto e non solo.

La serie di errori che ha caratterizzato il recente passato del portiere del PSG aveva aperto un importante dibattito sulle reali capacità del classe ’99, arrivando persino a mettere in dubbio la sua titolarità in azzurro.

Le recenti prestazioni contro Inghilterra ed Ungheria, in cui Donnarumma ha messo in mostra parate sensazionali e decisive, hanno però riportato alla luce tutto quel talento che gli era valso l’appellativo di nuovo Buffon.

Questa nuova inieizione di fiducia, che ha fatto seguito alla titolarità totale a lui concessa da Galtier nel PSG, avrà senza dubbio effetti positivi sulla stagione dell’ex rossonero il quale però non ha ancora chiaro il suo futuro.

L’ipotesi di addio a Parigi resta viva ed i prossimi mesi saranno decisivi.

Donnarumma poco apprezzato? Al momento l’addio a Parigi non sembra impossibile

Se con la maglia azzurra della Nazionale Donnarumma sembra aver ritorvato quella sicurezza che gli serviva, con la maglia del PSG, il portiere non sembra ancora convincere.

Alcune uscite a vuoto che l’ex Milan ha avuto anche in questa stagione stanno alzando ombre su di lui agli occhi della dirigenza parigina che ora dovrà decidere come comportarsi.

Al momento, il contratto ricco che lega le due parti sembra negare ogni ipotesi di addio, ma nel calciomercato nulla è impossibile e tutto può succedere: per Donnarumma torna di moda una vecchia destinazione.

Se c’è una squadra che da sempre è parsa interessata all’estremo difensore azzurro quella è la Juventus: i bianconeri restano alla porta qualora il futuro del giocatore del PSG cambiasse nonostante la presenza di due ottimi portieri come Szczesny e Perin.

Come già anticipato, al momento il domani di Gigio Donnarumma sembra parlare ancora francese ma possibili cambi di scenario improvvisi non sono certamente da escludere, il suo rendimento nell’arco di questa stagione dirà tanto in questo senso.