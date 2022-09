Italia, nonostante la vittoria sull’Ungheria Mancini è polemico dopo il match

Nonostante la vittoria contro l’Ungheria nell’ultima sfida del girone di Nations League, il ct degli azzurri Roberto Mancini non è soddisfatto al 100% dei suoi.

L’Italia di Roberto Mancini ha battuto l’Ungheria per 0-2 conquistando il primo posto nel girone di Nations League e l’accesso alle final four della competizione.

Un primo posto arrivato grazie ai due risultati utili contro l’Inghilterra (un pareggio ed una vittoria pochi giorni fa grazie al gol di Raspadori) e alle due vittorie ottenute contro gli ungheresi di Marco Rossi, che sono arrivati incredibilmente secondi in un girone complicatissimo.

Unica sconfitta azzurra quella pesantissima rimediata contro la Germania, un 5-2 che però non ha strappato la qualificazione alla squadra di Mancini. Un risultato importante per l’Italia e per nulla scontato, dopo la clamorosa eliminazione dal prossimo Mondiale in Qatar.

La partita contro l’Ungheria è terminata 2-0 per un’Italia schierata, similmente come fatto con l’Inghilterra, con il nuovo 3-5-2 di Roberto Mancini. Il risultato si è sbloccato al 27′ grazie al secondo gol consecutivo in Nazionale per l’attaccante del Napoli Giacomo Raspadori, che si è avventato su un pallone vagante dopo la papera della difesa dei padroni di casa.

Risultato mantenuto invariato anche alle grandi parate del portiere del PSG Gigio Donnarumma, che al 50′ si è trovato a dover fronteggiare tre pericolosissimi tiri della compagine ungherese rispondendo presente in tutte e tre le occasioni. Un minuto dopo l’Italia riesce a raddoppiare il suo vantaggio grazie alla prima rete azzurra di Federico Dimarco. Il laterale dell’Inter si è inserito benissimo sul secondo palo ed ha raccolto l’invito di Cristante spingendo il pallone in porta.

Donnarumma si distingue poi per almeno altre due parate decisive nell’ultima mezz’ora di gara, riuscendo a tenere la porta azzurra inviolata con una grande prestazione.

Male gli ultimi 20 minuti

Nonostante la vittoria azzurra Mancini non è del tutto soddisfatto di come i suoi ragazzi hanno gestito il match, come testimoniano le sue parole a fine gara: “Per 70′ abbiamo fatto bene, gli ultimi 20′ non mi sono piaciuti. Dovevamo tenerla in controllo invece ci siamo fatti schiacciare e non mi è piaciuto”.

L’ex tecnico di Manchester City ed Inter è contento per aver ottenuto l’accesso alle final four per la seconda volta, sottolineando però ancora una volta la grande amarezza per non aver raggiunto il Mondiale: “Dobbiamo superare dicembre, fino a quel momento sarà difficile”