Juventus, Allegri distrutto da un ex giocatore: le accuse sono gravissime

Massimiliano Allegri ha subito le ennesime critiche da parte di un ex giocatore per il pessimo inizio di stagione avuto con la sua Juventus: le parole sono pesantissime e hanno fatto il giro del web.

I bianconeri hanno ottenuto appena due vittorie fino a questo momento e devono per forza di cose cambiare marcia al rientro dalla sosta delle Nazionali per puntare a grandi traguardi.

La Juventus è senza ombra di dubbio la più grande delusione di questo inizio di campionato. Sulla scia dello scorso anno, i bianconeri continuano a mostrare enormi difficoltà dal punto di vista del gioco e stanno facendo addirittura peggio da quello dei risultati. Il punto più basso è stato raggiunto nell’ultima giornata con la clamorosa sconfitta contro il Monza del neo allenatore Palladino, appena subentrato all’esonerato Stroppa.

Anche in Champions League la situazione nel girone è già quasi compromessa dopo le due partite contro il PSG e il Benfica. Per questo motivo, per raggiungere gli ottavi di finale, ci sarà bisogno di una sterzata importante a partire da subito. Sul banco degli imputati è finito chiaramente, oltre ai giocatori e alla società, soprattutto Massimiliano Allegri. La maggior parte dei tifosi, anche quelli che sono sempre stati dalla sua parte, chiedono a gran voce il suo esonero.

Il ricco contratto che lo lega alla Juventus fino al 2025 impedisce però alla dirigenza di prendere decisioni forti almeno nell’immediato. L’ex tecnico del Milan rimarrà sicuramente sulla panchina almeno fino all’inizio del Mondiale; se la situazione non dovesse cambiare, ecco che allora solo in quel momento potrebbe arrivare l’esonero. Nel frattempo le critiche nei suoi confronti non si esauriscono: ecco cos’è successo.

Vecchie ruggini del passato riemergono: i social si dividono

Subito dopo un evento di padel al “Festival dello Sport” di Trento, un ex giocatore e ora opinionista calcistico ha risposto in modo molto diretto a una domanda di uno spettatore su Allegri. Si tratta di Lele Adani, che i più anziani ricorderanno con le maglie di Inter e Fiorentina mentre i più giovani per essere, insieme a Vieri, Cassano e Ventola, uno dei protagonisti della Bobo Tv su Twitch.

Già ai tempi della prima esperienza dell’attuale allenatore della Juventus sulla panchina bianconera, i due ebbero più volte modo di discutere e litigare nei post partita su Sky. Adani non ha mai fatto mistero di non apprezzare Allegri sia come tecnico che come comunicatore, e nel suo ultimo intervento ha rincarato ulteriormente la dose: “Allegri non sa nulla di padel, nulla di ippica, nulla di tennis, nulla di calcio, nulla di ping pong. Non sa niente…”.

Chiaramente dopo queste affermazione il web si è diviso praticamente a metà. Anche tra i tifosi juventini c’è chi pensa che queste parole abbiano un fondo di verità, mentre dall’altra parte sono arrivate numerose critiche e attacchi nei confronti dell’ex difensore.