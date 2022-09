Fa sniffare cocaina a bimbo di due mesi: “Non smetteva di fare i capricci”

Un gesto irresponsabile e pericolosissimo, il baby-sitter era stato condannato già con l’accusa di rissa e possesso di armi. E’ già stato rilasciato dalla polizia.

Ha fatto assumere una dose di cocaina a un bimbo di appena due mesi. Un uomo di 30 anni ha compito il folle gesto con mentre era responsabile di badare al bimbo in qualità di baby-sitter. La madre del piccolo si è subito accorta che il bambino aveva qualcosa che non andava e lo ha portato in ospedale. Il fatto risale al 2020.

L’uomo, Goe Wheeler di Rattray in Australia, ha ammesso alla polizia quanto aveva fatto giustificandosi col fatto che “Non smetteva di fare i capricci” ed è stato arrestato, salvo poi essere rilasciato dalle forze dell’ordine su cauzione. Il responsabile aveva dei precedenti ed era stato condannato a 80 di servizi social in quanto coinvolto in risse dove aveva usato un coltello per difendersi. Lo sceriffo David Hall ha rinviato la condanna per la preparazione di un rapporto con gli assistenti sociali e una valutazione dell’ordine di restrizione della libertà.